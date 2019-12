Kralji zapravili zmago v Ohiu, podaljšek v korist Columbusa odločil Dubois

Hokejisti ekipe Columbus Blue Jackets so v severnoameriški ligi NHL večkrat v zadnjih minutah iz igre potegnili vratarja, pa se jim je do zdaj to vedno maščevalo. Prvič to sezono na tekmi proti Los Angeles Kingsom Anžeta Kopitarja pa je poteza obrodila sadove. Po zaostanku z 1:2 so dve minuti pred koncem Modri jopiči premagali Kralje po podaljšku s 3:2.

Kopitar (v sredini) s soigralci nadaljuje zbiranje točk. FOTO: AP Z dodatnim igralcem na ledu je za domačo ekipo manj kot dve minuti pred koncem rednega zadel Boone Jennerin izsilil podaljšek, tekmo pa je v podaljšani igri odločil Pierre-Luc Dubois. Pri Modrih jopičih se je z golom in podajo izkazal še Zach Werenski. Za Kralje, ki so še drugič na zadnjih štirih tekmah izgubili po podaljšku, sta zadela Adrian Kempein Jeff Carter, vratar Jack Campbellje zbral 25 obramb. Vrhunci tekme Columbus Blue Jackets ‒ Los Angeles Kings: Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Res smo razočarani, saj smo bili tako blizu zmage, pa je nismo znali zadržati. Včasih gredo stvari tako, kot si želiš, drugič spet ne. Mislim, da bi morali v zadnji tretjini igrati bolj agresivno," je po tekmi dejal trener Kraljev Todd McLellanin dodal: "Danes smo dobili dokaz, da niti za trenutek ne smeš spustiti noge s pedala za plin, če želiš zmagati." Kapetan Kraljev Anže Kopitarje v slabih 19 minutah na ledu ostal brez točke in je enkrat streljal proti vratom tekmeca. Vseeno je 32-letni Hrušičan še vedno le en gol oddaljen od izenačenja z Berniejem Nichollsomna četrtem mestu večne lestvice strelcev v zgodovini moštva (327). Izidi rednega dela sezone lige NHL: Columbus Blue Jackets ‒ Los Angeles Kings 3:2 (podaljšek)

(Anže Kopitar: 1 strel proti vratom tekmeca za Los Angeles.) Boston Bruins ‒ New York Islanders 2:3 (kazenski streli)

Tampa Bay Lightning ‒ Dallas Stars 3:4 (podaljšek)

Philadelphia Flyers ‒ Buffalo Sabres 6:1

Ottawa Senators ‒ Nashville Predators 5:4 (podaljšek)

Winnipeg Jets ‒ Chicago Blackhawks 1:4

Colorado Avalanche ‒ Carolina Hurricanes 1:3

Calgary Flames ‒ Montreal Canadiens 3:4 (podaljšek)

Arizona Coyotes ‒ Minnesota Wild 5:8

Vancouver Canucks ‒ Vegas Golden Knights 5:4 (podaljšek)