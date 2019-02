Kralji zmagali tretjič zapored, Philadelphia je 'padla' po kazenskih strelih

Hokejisti Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja so v ligi NHL po kazenskih strelih premagali Philadelphio Flyers s 3 : 2 in so po dolgem času nanizali več zmag zapored. To je bila tretja po vrsti, Tyler Toffoli je zadel odločilni kazenski strel. Kralji so še vedno na zadnjem mestu Zahoda.

Kingse je v vodstvo popeljal Austin Wagner, po sedmih minutah druge tretjine je na 1 : 1 izenačil Sean Couturier. V 33. minuti je za novo vodstvo kraljev zadel Adrian Kempe, podaljšek je 18 sekund pred koncem izsilil Jakub Voraček. Los Angeles je do zmage prišel po šesti seriji kazenskih strelov, junak je postal Tyler Toffoli. Anže Kopitar je zapravil svoj kazenski strel oziroma mu ga je ubranil Anthony Stolarz. Hrušičan je tokrat ostal brez točke. V golu Kalifornijcev je blestel Jonathan Quick, ki je zbral 30 obramb, so zapisali pri STA. Kralji so prekinili niz osmih zaporednih zmag Philadelphie, sami pa prišli do tretje zmage v nizu. Kopitar in soigralci po uspešnih nekaj dneh znova upajo na končnico lige NHL, do osmega mesta jih loči pet točk, a ostajajo na zadnjem mestu zahodne konference. "Občutek, ko zmagaš, je za hokejista najboljši na svetu. Ko se niz začne, ga želiš občutiti vsak večer. Pred tekmo smo si rekli: 'Dajmo poskrbeti za občutke prejšnjega večera.' Uspeli smo. To nam daje novo energijo,"je po tekmi izjavo branilca Drewa Doughtyja povzel STA. "Igramo s samozavestjo. Ogromno stvari naredimo prav. Osredotočeni smo na malenkosti. Po premoru smo vedeli, da moramo iti na vse ali nič, če želimo ujeti končnico. Še vedno smo v položaju, da nam lahko uspe. Dali bomo vse od sebe," pa je povedal Wagner. Izidi:

Buffalo Sabres - Carolina Hurricanes 5 : 6 (podaljšek)

Florida Panthers - Pittsburgh Penguins 3 : 2 (podaljšek)

New Jersey Devils - New York Islanders 1 : 2 (kazenski streli)

Philadelphia Flyers - Los Angeles Kings 2 : 3 (kazenski streli)

Washington Capitals - Colorado Avalanche 4 : 3 (podaljšek)

Montreal Canadiens - Winnipeg Jets 5 : 2

Ottawa Senators - Anaheim Ducks 4 : 0

Detroit Red Wings - Vegas Golden Knights 3 : 4

Tampa Bay Lightning - St. Louis Blues 0 : 1 (podaljšek)

Nashville Predators - Dallas Stars 3 : 2 (podaljšek)

Minnesota Wild - Edmonton Oilers 1 : 4

Chicago Blackhawks - Vancouver Canucks 4 : 3 (podaljšek)

Calgary Flames - San Jose Sharks 2 : 5

Arizona Coyotes - Columbus Blue Jackets 2 : 4