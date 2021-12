Kingsi na domačem ledu boljši od Minnesote

Goste je v vodstvo v 14. minuti druge tretjine popeljal Marcus Foligno, a je že minuto in 18 sekund pozneje izenačil Phillip Danault. V deseti minuti zadnjega dela igre je končni izid postavil Brendan Lemieux. V strelih je bilo 37:31 za Kralje, izvrstna sta bila oba vratarja, Američan Jonathan Quick in tudi gostujoči Finec Kaapo Kahkonen.

Kapetan domačih, Anže Kopitar, se ni vpisal med podajalce ali strelce, v 23 minutah in 27 sekundah igre na ledu je trikrat sprožil na gol tekmecev.

Minnesota je šesta na lestvici celotne lige in ima le točko zaostanka za najboljšimi moštvi, Florido, Washingtonom in Torontom, ki so na čelu. Los Angeles je na 12. mestu zahodne konference, Kingsi so zbrali 28 točk na 26 tekmah, to je bila njihova druga zaporedna zmaga.