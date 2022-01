Kopitar pomagal Kraljem do 18. zmage v sezoni

Štiriintridesetletni Hrušičan je svoji ekipi do zmage pomagal s podajo ob zadnjem zadetku Adriana Kempeja v prazno mrežo. To je bila 21. podaja in 29. točka Anžeta Kopitarja v sezoni.

Pred tem sta Kraljem na domačem ledu vodstvo z 2:0 zagotovila Phillip Danault in Blake Lizotte na začetku druge tretjine. Sredi tretje je izid znižal Mika Zibanejad, Kralji pa so zdržali do konca in postavili še piko na i z golom 77 sekund pred koncem tekme.

Kralji so prevladovali v dvoboju, Rangerse pa je v igri držal predvsem vratar Aleksandar Georgijev, ki je zbral 36 obramb. Cal Petersen se je ustavil pri 22 obrambah, z dvema podajama pa se je izkazal Trevor Moore. Moštvu iz New Yorka, ki bi z zmago skočilo na vrh lestvice NHL, ni pomagala niti vrnitev Artemija Panarina po covidnih protokolih.

Po tekmi je trener Todd McLeellan izpostavil ključna moža zmage, vratarja Petersena in Moora. "Jonathan Quick ne predaja rad ključev kraljestva Calu, ta pa se bo boril zanje. Za nas ne bi moglo biti bolje, oba vratarja igrata odlično, kar ne velja za veliko ekip," je dejal o vratarju Petersenu, ki je tokrat igral šele na drugi tekmi letos, pred tem pa nazadnje 6. decembra. Pohvalil pa je tudi Moora, za katerega je končno našel pravo mesto v ekipi: "Del odgovornosti, da mu ni šlo, je tudi pri nas. Selili smo ga po vseh položajih in v vseh napadih, kar po navadi ni dobro, a smo mu zaupali, da se bo znašel."

Poleg te tekme so v noči na torek igrali le še dve, štiri so morali prestaviti. Washington je doma klonil proti Bostonu s 3:7, Colorado pa je Seattle premagal tesno s 4:3. Junak Bostona je bil Matt Grzelcyk, ki je z golom in štirimi podajami zrežiral preobrat svoje ekipe, ki je zaostajala z 0:2, potem pa dosegla šest zaporednih zadetkov.

Grzelcyk je v tej sezoni kot prvi branilec prišel do petih točk na eni tekmi. Po dva gola sta prispevala David Pastrnak in Brad Marchand. Pri poraženem Washingtonu pa je prav tako dvakrat zadel Conor Sheary, vratarja Zacha Fucala pa je po štirih prejetih zadetkih zamenjal Vitek Vaneček.

V Denverju pa je domača ekipa dosegla 12. zaporedno zmago na domačem terenu, kar je najboljši dosežek v NHL v tej sezoni. Odločilna gola sta prispevala Nazem Kadri in Devon Toews v zadnji tretjini, dva gola je pred tem dosegel Nicolas Aube-Kubel.

Naslednji dvoboj Kopitarja in soigralce čaka v noči na petek, ko bodo gostili razpoložene Pittsburgh Penguinse. Ti so pred sobotnim porazom proti Dallasu nanizali kar deset zaporednih zmag.