Kralji so 'vroči': v Seattlu so vpisali četrto zaporedno zmago

Marcus Johansson je dosegel edini gol za domačo zasedbo, in sicer v drugi tretjini za znižanje na 1:2 ob moštveni premoči Seattla na ledu. Seattle je sicer vpisal deveti poraz po vrsti. V strelih je bilo 22:18 za Kingse, znova je bil odličen vratar Cal Petersen , ki je ubranil dobrih 94 odstotkov strelov na vrata. Kopitar je ostal brez strela na gol, odigral je slabih 19 minut in dobil 57 odstotkov sodniških metov.

V ligi NHL bi morale biti v noči s sobote na nedeljo na delu vse ekipe, a jih je bilo šest na prisilnem odmoru zaradi protokolov proti covidu-19. Tako je bilo na sporedu 13 tekem, dve sta se razpletli v podaljšku. Dodatne minute so bile potrebne v Bostonu, kjer je peto zaporedno zmago "kosmatincem", s 4:3 so bili boljši od Nashvilla, v drugi minuti podaljška zagotovil Taylor Hall, in v San Joseju, kjer so se zmage z 2:1 veselili Pingvini iz Pittsburgha. Tekmo je po 37 sekundah podaljška odločil Jake Guentzel, gostujoči vratar Louis Domingue pa se je izkazal s 40 obrambami.

Najprepričljivejša je bila Florida, vodilna ekipa lige, ki je s kar 9:2 ugnala Columbus in dokazala odlično strelsko formo. Na zadnjih dveh tekmah je dosegla 16 golov, v petek je Dallas ugnala s 7:1. Panterji so sicer zmagali četrtič zapovrstjo, za kar imajo največ zaslug Anton Lundell in Carter Verhaeghe, ki sta dosegla dva gola, ter McKenzie Weegar, ki je doseženemu golu dodal tri podaje.

Enajst golov je padlo tudi v St. Louisu, kjer so morali domači s 5:6 priznati premoč Torontu. Že na deseti zaporedni gostujoči tekmi se je med strelce vpisal Auston Matthews, nihče pa ni dosegel več kot enega zadetka.

Ottawa je s 6:4 premagala Edmonton in mu prizadejala šesti zaporedni poraz. Dva gola je k zmagi prispeval Josh Norris, obakrat je bil uspešen, ko je imela ekipa v igri igralca več. Drugič je zadel dobre tri minute pred koncem, ko je bil rezultat 4:4.

Prepričljivo zmago je dosegel Colorado, ki je bil na gostovanju v Glendalu s 5:0 boljši od Arizone, z novimi točkami pa je na prvem mestu zahodne konference prehitel Nashville. Za gostujočega vratarja Darcyja Kuemperja je bila to 21. tekma brez prejetega zadetka v ligi.

Še trem vratarjem tokrat ni bilo treba po plošček v mrežo, Detroit je premagal Buffalo s 4:0, Chicago Anaheim s 3:0, Washington pa New York Islanderse z 2:0, enega izmed dveh golov je dosegel ruski zvezdnik Aleks Ovečkin.

Philadelphia je na gostovanju pri Rangersih iz New Yorka doživela sedmi zaporedni poraz, Dallas pa je bil sedmič v nizu neuspešen na gostovanju, premoč je moral priznati aktualnim prvakom, igralcem Tampe (1:3). Carolina je s 4:1 ugnala Vancouver.