Kralji klonili v New Yorku po kazenskih strelih

Kralji so se v zaostanku znašli dve sekundi pred koncem prve tretjine, ko je z igralcem več na ledu zadel Chris Kreider. S 30. golom je postal prvi hokejist, ki je to sezono prebil to mejo. Ob koncu 12. minute druge tretjine je najprej izenačil Blake Lizotte, ob koncu tega dela igre pa je goste v vodstvo z igralcem več popeljal Alex Iafallo. Anže Kopitar je bil pri tem golu med podajalci, s čimer je vknjižil 24. podajo v sezoni, skupaj pa 37. točko na 43 odigranih tekmah.

V zadnji tretjini je nato New York izenačil prek Barclaya Goodrowa, dvoboj pa so po petih minutah podaljška, v katerem zadetkov ni bilo, odločili kazenski streli. V tretji seriji teh je Kopitar z zadetkom že skorajda zagotovil zmago svoji ekipi, a je imel Artemij Panarin drugačne načrte. V šesti seriji je nato Adam Fox odločil dvoboj in Rangers pomagal do 60. točke v sezoni. S tem so le točko oddaljeni od Floride in Tampe, ki sta na vrhu vzhodne konference.

"Občutek je grenko-sladek, saj bi lahko osvojili obe točki. Pri drugem golu bi moral sam posredovati bolje in preprečiti Goodrowu, da podstavi palico. Vseeno ... Tri osvojene točke od štirih na prvih dveh gostovanjih niso slabe. Vzeli bomo to in se zbrali za naslednjo tekmo," je po srečanju dejal Kopitar. Tretjo tekmo niza šestih gostovanj bodo kralji odigrali v noči na petek proti New York Islandersom.

Los Angeles je z 48 točkami na sedmem mestu zahodne konference, varovanci Todda McLellana pa so izgubili četrtič na zadnjih petih tekmah. "Igramo dober hokej, ampak tega rezultati ne kažejo. Smo pa v solidni formi in če sestavimo vse kose sestavljanke, lahko vsako tekmo dobimo," je še dodal slovenski as v ligi NHL.