Krvniki Kopitarja in druščine prišli do pete zmage v nizu v končnici

Hokejisti Edmonton Oilers, ki so v prvem krogu končnice zahoda še četrto sezono zaporedoma izločili Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, so dobro začeli tudi drugi krog. V dvoboju proti Vegas Golden Knights so v boju na štiri zmage povedli z 1:0. Na vzhodu so si v gosteh uvodno prednost priigrali Carolina Hurricanes proti Washington Capitals.

Leon Draisaitl je z golom in podajo popeljal Edmonton do uvodne zmage v drugem krogu končnice lige NHL proti Golden Knights, kar je bila že njihova peta zaporedna v končnici to sezono. Ostala zadetka za goste pa sta dosegla Corey Perry in Connor Brown, Evan Bouchard in Connor McDavid sta dodala po dve podaji. Draisaitl ima v končnici Stanleyjevega pokala že štiri zadetke in osem podaj. Druga tekma dvoboja proti Golden Knights je prav tako v Las Vegasu, nato pa se niz najboljših od sedmih nadaljuje z dvema tekmama v Edmontonu.

"To je prednost, če imaš zrelo, starejšo skupino igralcev," je dejal trener naftarjev Kris Knoblauch. "Igralci so videli veliko, veliko dobrih in veliko slabih stvari. V končnici stvari nihajo. Veliko stvari lahko obremeni ekipo. Ne glede na to, kaj se zgodi, mislim, da smo to nocoj zelo dobro rešili."

"Šli bomo čez to in se pripravili na četrtkovo tekmo," je po porazu dejal Mark Stone, ki je dosegel oba zadetka za Vegas.

