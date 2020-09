Kučerov jeziček na tehtnici ob novi zmagi Tampe

Po porazu z 8:2 na prvi tekmi so hokejisti New Yorka tokrat pokazali bistveno boljšo igro v obrambi. V drugi minuti srečanja so celo povedli po golu Matta Martina, v 19. minuti pa je izenačil Victor Hedman. Zmago je New Yorku preprečil vratar Tampe Andrej Vasiljevski s 27 obrambami, Semjon Varlamov na drugi strani pa je zbral 19 obramb.

Morda je ključ do uspeha za New York prav vratar Semjonov. Ta je na prvi tekmi zamenjal Thomasa Greissa, ki je v 49 minutah prejel kar pet golov. Priložnost je Semjonov nato dobil tudi na drugi tekmi. A vsaj statistično bo preobrat tudi z menjavo vratarja težek. V končnici lige je doslej dvoboj na sedem zmag dobilo kar 86,6 moštev, ki je povedlo z 2:0 v zmagah, letos pa se je tako končalo prav vseh pet dvobojev.