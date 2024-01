Kučerov s 'hat-tricom' blestel ob zmagi Tampe v Philadelphii

Ruski napadalec Tampe Nikita Kučerov je postal prvi igralec v letošnji sezoni severnoameriške profesionalne hokejske lige NHL, ki je dosegel mejo 80 doseženih točk. To mu je uspelo na tekmi v Philadelphii, kjer je Tampa zmagala še šestič na zadnjih sedmih tekmah. In to prepričljivo, z izidom 6:3.

Nikita Kučerov je dosegel tri gole in dodal podajo, štiri točke na eni tekmi pa je zbral četrtič v sezoni in 25-ič v karieri. Doslej je le pet še aktivnih igralcev, ki jim je to uspelo večkrat, in sicer Sidneyu Crosbyju (385), Connorju McDavidu (35), Aleksu Ovečkinu (32), Jevgeniju Malkinu (29) in Leonu Draisaitlu. Kljub porazu in odlični seriji Tampe imajo letalci na lestvici še vedno točko več, Philadelphia je na vzhodu na četrtem mestu, Tampa je skupaj s Carolino peta. "Imajo zelo dobro igro, z razlogom so še vedno pred nami. A mi smo danes opravili odlično delo, dobro smo se postavili v obrambi, bili disciplinirani, to nam je prineslo rezultat," je bil po zmagi zadovoljen trener gostov Jon Cooper.

V zadnjem času za Las Vegas odlično igra še en Rus Ivan Barbašev. Na obračunu z New York Islanders, ki ga je njegova ekipa dobila s 3:2, se je še na četrti tekmi vpisal med strelce. Enako kot Nicolas Roy je tekmo končal z golom in podajo, za junaka tekme pa so vendarle razglasili vratarja njune ekipe Adina Hilla, ki je zbral 40 obramb. In to pri svojem povratku po poškodbi, pred tem ni bil na ledu od 17. decembra. "Pogrešal sem hokej, bil lačen tekem. Skoraj vse je šlo popolno, rad imam dvoboje, na katerih imam veliko dela," je bil s svojo predstavo, na kateri je ploščico v obraz dobil napadalec otočanov Bo Horvat, zadovoljen Hill.

New York Rangers, za Bostonom drugouvrščena ekipa zahoda, je prav tako izgubila z 2:3, in sicer po podaljšku v San Joseju. Tekmo je v drugi dodatni minuti odločil Čeh Tomaš Hertl. Gosti so z goloma Adama Foxa in Artemija Panarina že na začetku druge tretjine vodili z 2:0, v zadnjem delu pa so domači prišli do izenačenja in podaljška. Po zaslugi druge tretjine, v kateri je dosegel štiri gole, je Dallas doma s 5:4 ugnal Detroit. Dva gola in asistenco je k temu prispeval Roope Hintz. Dallas je z zmago zadržal četrto mesto na zahodu, točkovno je izenačen z Vegasom, omenjeni ekipi pa sta ob Vancouvru, Winnipegu in Coloradu trdno na mestih, ki vodijo v končnico. Liga NHL, izidi:

Detroit Red Wings - Dallas Stars 4:5

Montreal Canadiens - Ottawa Senators 1:4

Philadelphia Flyers - Tampa Bay Lightning 3:6

New York Islanders - Vegas Golden Knights 2:3

Minnesota Wild - Washington Capitals 5:3

Calgary Flames - St. Louis Blues 3:4

Edmonton Oilers - Columbus Blue Jackets 4:1

Anaheim Ducks - Buffalo Sabres 4:2

San Jose Sharks - New York Rangers 3:2 (podaljšek)