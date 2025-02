LA Kings brez točk Kopitarja prepričljivo dobili derbi zahodne konference

Kralji so v domači dvorani povedli po dobrih desetih minutah, ko je zadel Trevor Moore. Gosti so v drugi tretjini nato prevladovali in dosegli dva gola. V 31. minuti je bil uspešen Brayden McNabb, šest minut kasneje pa še Mark Stone.

Moore je nato z drugim golom na začetku zadnje tretjine kraljem dal zagon, po vrsti pa so nato v zelo učinkoviti predstavi med 49. in 58. minuto zadeli še Warren Foegele, Joel Edmundson in Kevin Fiala. Kralji so na tekmi sprožili le 19 strelov proti vratom Ilje Samsonova.

Štiri podaje je na tekmi vpisal Byfield, sodeloval ni le pri drugem golu Moora. Gol in podajo je vpisal Foegele, dve podaji pa Adrian Kempe.