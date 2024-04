LA Kings z zmago končali redni del sezone lige NHL

Kralji so končali na skupnem 12. mestu v ligi z 99 točkami, s 114 točkami so bili po 82 tekmah najboljši New York Rangers. Pred Kings so bili v pacifiški skupini še skupno šesti Vancouver Canucks (109) in Oilers (104).

V Los Angelesu so štiri minute pred koncem uvodne tretjine povedli igralci Chicaga, ko je bil uspešen Lukas Reichel. V drugem delu so sledili trije goli domačih, za vodstvo s 3:1 so bili uspešni Viktor Arvidsson, Quinton Byfield in Trevor Moore. Zadnjo tretjino so izvrstni začeli gosti in s tremi goli v nizu povedli s 4:3.

Arvidsson je s svojim drugim zadetkom minuto in 21 sekund pred koncem tekmo popeljal v podaljšek, ki pa ga je bilo ekspresno hitro konec. 27-letni Šved se je takoj po metu ploščka na začetku podaljška podal v samostojen napada in hitro odločil o zmagovalcu tekme. Kempe je imel poleg odločilnega gola še podajo. Tri točke sta dosegla z goloma in podajo Arvidsson in Phillip Danault s tremi asistencami. Blackhawks so za konec sezone izgubili šestič v nizu.