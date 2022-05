Kralje iz Los Angelesa po uspehu v Edmontonu od napredovanja loči le še zmaga

Hokejisti ekipe Los Angeles Kings so dosegli še tretjo zmago v prvem krogu končnice zahodne konference severnoameriške poklicne hokejske lige NHL. Kralji so v gosteh na peti tekmi po podaljšku z golom Adrana Kempeja premagali Edmonton Oilerse s 5:4 in povedli s 3:2 v zmagah. V naslednji krog končnice bo napredovala ekipa, ki bo prva dosegla štiri zmage.

Kralji so povedli z golom Troya Stecherja v četrti minuti obračuna v Edmontonu. Naftarji so izenačili v tretji minuti druge tretjine prek Zacka Kassiana. A Los Angeles je že kmalu znova prevzel pobudo. Adrian Kempe je zadel za vodstvo Kalifornijcev z 2:1, pri njegovem golu je s podajo pomagal tudi slovenski as Anže Kopitar. Andreas Athanasiou pa je nato zadel za vodstvo s 3:1. Toda naftarji so se v zadnji tretjini vrnili v igro. Connor McDavid je ob moštveni premoči znižal na 2:3, Phillip Danault je ob power playu za Kralje zadel za vodstvo gostov 4:2, Leon Draisaitl pa je nato za domače dosegel še dva gola za izenačenje (4:4) in podaljšek. To je bila voda na mlin gostujoče zasedbe. Kempe je dosegel odločilni gol in postavil končni izid 5:4 za tretjo zmago Kingsov v končnici. Šesta tekma bo v Los Angelesu, morebitna sedma pa v Edmontonu. Liga NHL, končnica, 1. krog, izidi:

– vzhodna konferenca:

Carolina Hurricanes – Boston Bruins 5:1

(Carolina vodi s 3:2 v zmagah);



Toronto Maple Leafs – Tampa Bay Lightning 4:3

(Toronto vodi s 3:2 v zmagah);



– zahodna konferenca:

Minnesota Wild – St. Louis Blues 2:5

(St. Louis vodi s 3:2 v zmagah);



Edmonton Oilers – Los Angeles Kings 4:5 (podaljšek)

(Anže Kopitar je bil podajalec za 2:1; LA Kings vodi s 3:2 v zmagah.)