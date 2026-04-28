Hokej

Lahko Pittsburghu uspe epski preobrat?

Pittsburgh, 28. 04. 2026 09.43 pred 23 urami 3 min branja 2

Avtor:
A.V. STA
Kris Letang

Hokejisti Pittsburgh Penguins so v prvem krogu končnice severnoameriške lige NHL doma s 3:2 premagali Philadelphio Flyers in znižali izid v zmagah na 2:3. Na drugi tekmi večera so igralci Vegas Golden Knights po podaljšku s 5:4 v gosteh premagali Utah Mammoth in izid v zmagah izenačili na 2:2.

Philadelphio po dveh porazih v nizu še vedno le še zmaga loči od napredovanja, šesto tekmo bo gostila v noči na četrtek po slovenskem času. Kris Letang je tokrat dosegel zmagoviti gol na drugi zaporedni tekmi za Penguins.

Devetintridesetletni branilec je svoje moštvo popeljal v vodstvo s 3:2 v osemnajsti minuti druge tretjine, ko se je plošček po njegovem strelu odbil od napadalca Philadelphie Alexa Bumpa ter nato od ograde zadel v obe nogi vratarja Dana Vladarja preden je zdrsnil čez črto gola. Letang ima v končnici v boju za Stanleyjev pokal 25 golov v karieri, največ med aktivnimi branilci.

"Prve tri tekme smo se slabo lotili, imeli smo tisto počasno igro, vsakič smo imeli težave. Ampak na četrti in peti tekmi smo igrali s tempom, kot smo počeli prej vso sezono. Smo ekipa, ki zmaguje s hitro igro," je dejal Letang.

Sidney Crosby je prispeval dve podaji, Elmer Soderblom in Connor Dewar sta dosegla zadetka, Arturs Silovs pa je 18-krat ubranil plošček pred potjo v gol za pingvine. Bump in Travis Sanheim sta dosegla zadetka na drugi strani, Rasmus Ristolainen je imel dve podaji, Vladar pa je zaustavil 18 strelov domačih.

V Salt Lake Cityju so gostje povedli z 2:0 v prvi tretjini in sredi pete minute druge vodili s 3:0, potem ko so bili uspešni Pavel Dorofejev, Brett Howden in Cole Smith. Nick Schmaltz in Ian Cole sta v drugem delu zadela za domače, izenačil pa je Michael Carcone v drugi minuti tretjega dela.

Četrti zaporedni gol za gostitelje je zabil le tri minute in 25 sekund pozneje Clayton Keller, ko je bil še tretjič med podajalci Mihail Sergačev. Sredi zadnje tretjine je izenačil Howden in tekmo popeljal v podaljške. Po osmih sekundah zadnje minute dodatka je bilo vsega konec, uspešen je bil obrambni igralec.

Shea Theodore je zaključil napad, v katerem sta sodelovala tudi Howden in Jack Eichel, ki je bil podajalec že pri prvem golu na tekmi. Vegas je bil blizu zmagovitega gola že sredi desete minute dodatka, ko je Dorofejev po odbitku plošček že poslal v gol, vendar je bil razveljavljen, ko je video pregled pokazal, da je bil Eichel pred golom v nedovoljenem položaju. Naslednja tekma bo v noči na četrtek v Las Vegasu.

Liga NHL, končnica, prvi krog, izidi:

- vzhodna konferenca:

Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers 3:2

- Philadelphia vodi s 3:2 v zmagah;

- zahodna konferenca:

Utah Mammoth - Vegas Golden Knights 4:5 (podaljšek)

- izid v seriji je izenačen na 2:2 v zmagah.

* Opomba: moštva v končnici igrajo na štiri zmage.

hokej na ledu liga nhl končnica pittsburgh penguins philadelphia flyers

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

SpamEx
28. 04. 2026 13.27
Sicer pa je bila ravno tekma med Carolino in Pittsburghom 18. marca ena boljših tekem rednega dela in se jo splača pogledati ponovno. Prava reklama za NHL hokej
SpamEx
28. 04. 2026 11.08
Kakorkoli že naslednji krog bo težka ker Carolina igra fantastičen hokej
bibaleze
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Melania navdušila v belem kostimu, dodala je drzen klobuk
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Od tihe Anje do podjetnice z vizijo
Od tihe Anje do podjetnice z vizijo
vizita
Navaden glavobol je bil v resnici počena žila v možganih
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
cekin
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
