Hokej

'Lani smo dokazali, da si zaslužimo biti del hokejske elite'

Ljubljana, 11. 05. 2026 14.09 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
A.V.
Aleksandar Magovac

Pred slovenskimi hokejisti je nov velik izziv. Na lanskem svetovnem prvenstvu elitne divizije so varovanci selektorja Eda Terglava prijetno presenetili v izjemno zahtevni konkurenci in po zmagi nad Francijo obstali med najboljšimi hokejskimi reprezentancami. Cilj na letošnjem SP v Švici ne bo nič drugačen.

Izkušeni branilec Aleksandar Magovac napoveduje boj do zadnje kaplje znoja in obljublja, da bo slovenska hokejska izbrana vrsta drago prodala svojo kožo v želji do drugega zaporednega obstanka med najboljšimi reprezentancami na svetu.

"Že lani smo dokazali, da si zaslužimo biti del hokejske elite. Zelo smelo smo stopnjevali našo pripravljenost in na zadnji tekmi s Francijo, ko je bilo to najbolj potrebno, prikazali našo najboljšo igro na turnirju in zasluženo zmagali. Želim si, da nekaj podobnega ponovimo tudi letos," je pred odhodom v švicarski Fribourg, kjer bodo slovenski hokejisti v skupinskem delu tekmovanja odigrali sedem zahtevnih obračunov, dejal Magovac.

Za branilca je zelo pomembno, da ima zaupanje v vratarja, ki bo med 15. in 31. majem na velikih preizkušnjah. Zato je vrnitev Lukaša Horaka med (reprezentančni) vratnici ključnega pomena. 

"O kakovosti Horaka ni treba izgubljati odvečnih besed. Veseli smo, da se počasi vrača v stare tirnice. Verjamem, da bo iz tekme v tekmo boljši, kar bo posledično nam igralcem v polju vlilo dodatne samozavesti. Že uvodna tekma s Češko v soboto bo pokazala, kje smo s trenutno pripravljenostjo. Moramo iti tekmo po tekmo, prikazati agresiven hokej z veliko drsanja in želje po uspehu. Prepričan sem, da bomo trd oreh vsem reprezentancam v naši skupini," je še pristavil Magovac.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
športnik66
11. 05. 2026 15.37
A bo Anže Kopita igral za našo reprezentanco? Je v top formi, NHL liga se mu je zaključila, je frej. Lahko bi državi vrnil vsaj malo tistega, kar mu je dala - brezplačno treniranje hokeja v mlajših kategorija, kar mu je omogočilo odhod v tujino.
