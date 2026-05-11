Izkušeni branilec Aleksandar Magovac napoveduje boj do zadnje kaplje znoja in obljublja, da bo slovenska hokejska izbrana vrsta drago prodala svojo kožo v želji do drugega zaporednega obstanka med najboljšimi reprezentancami na svetu.
"Že lani smo dokazali, da si zaslužimo biti del hokejske elite. Zelo smelo smo stopnjevali našo pripravljenost in na zadnji tekmi s Francijo, ko je bilo to najbolj potrebno, prikazali našo najboljšo igro na turnirju in zasluženo zmagali. Želim si, da nekaj podobnega ponovimo tudi letos," je pred odhodom v švicarski Fribourg, kjer bodo slovenski hokejisti v skupinskem delu tekmovanja odigrali sedem zahtevnih obračunov, dejal Magovac.
Za branilca je zelo pomembno, da ima zaupanje v vratarja, ki bo med 15. in 31. majem na velikih preizkušnjah. Zato je vrnitev Lukaša Horaka med (reprezentančni) vratnici ključnega pomena.
"O kakovosti Horaka ni treba izgubljati odvečnih besed. Veseli smo, da se počasi vrača v stare tirnice. Verjamem, da bo iz tekme v tekmo boljši, kar bo posledično nam igralcem v polju vlilo dodatne samozavesti. Že uvodna tekma s Češko v soboto bo pokazala, kje smo s trenutno pripravljenostjo. Moramo iti tekmo po tekmo, prikazati agresiven hokej z veliko drsanja in želje po uspehu. Prepričan sem, da bomo trd oreh vsem reprezentancam v naši skupini," je še pristavil Magovac.
