Izkušeni branilec Aleksandar Magovac napoveduje boj do zadnje kaplje znoja in obljublja, da bo slovenska hokejska izbrana vrsta drago prodala svojo kožo v želji do drugega zaporednega obstanka med najboljšimi reprezentancami na svetu.

"Že lani smo dokazali, da si zaslužimo biti del hokejske elite. Zelo smelo smo stopnjevali našo pripravljenost in na zadnji tekmi s Francijo, ko je bilo to najbolj potrebno, prikazali našo najboljšo igro na turnirju in zasluženo zmagali. Želim si, da nekaj podobnega ponovimo tudi letos," je pred odhodom v švicarski Fribourg, kjer bodo slovenski hokejisti v skupinskem delu tekmovanja odigrali sedem zahtevnih obračunov, dejal Magovac.