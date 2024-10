Lanski finalist Edmonton poražen še tretjič zapored

V Edmontonu se je izkazal Rasmus Andersson, ki je dosegel gol in dve podaji za Calgary. Plamena po treh tekmah ostajajo neporaženi. Justin Kirkland je dosegel svoj prvi gol v NHL, Dan Vladar pa je za Flames zbral 25 obramb. "To je bil pomemben gol. Borili smo se, kolikor smo lahko, poskušali smo biti neizprosni," je dejal 28-letni Kirkland, ki je igral na svoji 11. tekmi v prvenstvu NHL: "Velika zasluga gre tudi mojim soigralcem v napadu. Bila je nekakšna delovna izmena in mislil sem, da smo vso noč igrali precej solidno. Lepo je bilo, ko smo dosegli zadetek."

"Občutil sem, kot da bi z mojih ramen padla teža celotnega sveta. To mi pomeni vse, še posebej na tekmi, kot je bila ta – bitka za Alberto. Prijatelji in družina so me gledali v živo. Posebno je in ne bi mogel bolje izpeljati vsega skupaj," je bil še navdušen Kirkland. Jeff Skinner je zadel, Stuart Skinner pa je zbral 25 obramb za Oilers, ki so prvič po sezoni 2015/16 sezono odprli z nizom treh porazov. Edmonton je sicer povedel že po minuti in 16 sekundah, ko je Skinner zagotovil domačim vodstvo. Videti je bilo, da bo Edmonton povišal na 2:0 v 19. minuti, a je bil Calgary uspešen s pritožbo, po ogledu posnetka pa so sodniki gol razveljavili.