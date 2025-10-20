Detroit nadigral lanske finaliste iz Edmontona

Liga NHL, izidi:
Washington Capitals - Vancouver Canucks 3:4
Detroit Red Wings - Edmonton Oilers 4:2
Chicago Blackhawks - Anaheim Ducks 2:1 (podaljšek)
Utah Mammoth - Boston Bruins 3:2
Hokejisti Detroita so v noči na ponedeljek prišli do odmevne zmage v najmočnejši hokejski ligi na svetu. Rdeča krila, nekdanji prvaki lige NHL, so z izidom 4:2 ugnali lanske finaliste, hokejiste Edmontona.
Liga NHL, izidi:
Washington Capitals - Vancouver Canucks 3:4
Detroit Red Wings - Edmonton Oilers 4:2
Chicago Blackhawks - Anaheim Ducks 2:1 (podaljšek)
Utah Mammoth - Boston Bruins 3:2
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.