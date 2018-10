Lanski finalisti iz Las Vegasa klonili doma proti Vancouvru

Hokejisti Vegas Golden Knights, ki so se lani kot novinci v severnoameriški poklicni hokejski ligi NHL prebili vse do velikega finala, so tokrat v domači dvorani v Vegasu gostili Vancouver Canucks. Francoski Kanadčani so po kazenskih strelih zmagali s 3:2, junak večera je bil Markus Granlund.

Izkazal se je tudi vratar gostov Jacob Markström, ki je ubranil vse štiri kazenske strele in skupno zbral 33 obramb, oba zadetka za Vancouver pa je dosegel Bo Horvat, ki je eden najbolj vročih igralcev severnoameriške poklicne hokejske lige NHL ta čas, saj je na zadnjih devetih tekmah zbral devet točk (sedem golov, dve podaji). Pri gostiteljih sta se med strelce vpisala Max Pacioretty in Ryan Reaves, vratar Marc-Andre Fleurypa je zaustavil 24 od skupno 26 strelov. Vratar Vancouvra Jacob Markström je ubranil vse štiri kazenske strele lanskih finalistov iz Las Vegasa. FOTO: AP Winnipeg Jets so na domačem ledu z 2:4 klonili proti Toronto Maple Leafs, Florida Panthers pa so po podaljšku na gostovanju pri New York Islanders zmagali s 3:2, v gosteh se je končala tudi četrta tekma večera; Colorado Avalanche – Tampa Bay Lightning 0:1. Hokejisti Los Angeles Kings, kjer igra slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar, bodo v noči na petek gostovali pri Minnesoti. Liga NHL, izidi:

Winnipeg Jets –Toronto Maple Leafs 2:4 New York Islanders – Florida Panthers 2:3* ( po podaljšku)



Colorado Avalanche – Tampa Bay Lightning 0:1 Vegas Golden Knights – Vancouver Canucks2:3** (po kazenskih strelih)



* - po podaljšku/-ih

** - po kazenskih strelih