Las Vegas po zmagi v St. Louisu ostaja na vrhu

Nato so od konca devete minute drugega dela zapovrstjo vratarja Jordana Binningtona (43 obramb) premagali Jack Eichel , Keegan Kolesar in William Karlsson , ki so na tekmi vpisali še po eno podajo. Vratar gostov Logan Thompson je zaustavil 26 strelov domačih, premagal ga je tudi Jordan Kyrou , ki je s podajo v statistiko vpisal dve točki.

Ekipa iz Meke igralništva je kar tri gole dosegla v razmaku dveh minut in 36 sekund druge tretjine, v kateri so zadeli še četrtič in potrdili slavje. Po prvi tretjini so domači sicer vodili že s 3:1.

Peti za Coloradom (34) so Los Angeles Kingsi s 33 točkami. Ekipa slovenskega kapetana Anžeta Kopitarja bo naslednjo tekmo igrala v noči na petek po slovenskem času v Montrealu proti Canadiensom. Kanadska zasedba je na 22. mestu v ligi in ima 25 točk.

Na preostalih treh tekmah večera so zmagali gostitelji. Na Floridi so še največ dela imeli Panthersi, ki so Dallas Starse odpravili s 5:4. Pri skoraj vseh uspešnih napadih panterjev je sodeloval Evan Rodrigues z dvema goloma in podajama. S tem je drugič v sezoni dosegel štiri točke, prvič mu je to uspelo sredi oktobra proti Winnipegu.

Igralci ekipe Tampa Bay Lightning so Pittsburgh Penguinse premagali s 3:1. Rus Nikita Kučerov je z golom in podajo niz, v katerem je dosegel najmanj točko, podaljšal na 11 tekem. Njegov rojak Andrej Vasilevskij je v vratih domače zasedbe zaustavil 24 poskusov gostov.

Najizdatnejšo zmago so zabeležili hokejisti moštva Edmonton Oilers, ki so Carolino Hurricanes nadigrali s 6:1. Zach Hyman je imel drugič v sezoni in tretjič v NHL "hat-trick" za peto zmago Edmontona v nizu. Po tri podaje sta prispevala McDavid in Mattias Janmark.