Las Vegas z zmago na lestvici ujel Kopitarjev Los Angeles

Čez mesec dni, 18. aprila, se bo končal redni del sezone 2023/24 elitne severnoameriške hokejske lige NHL. Naslov prvaka branijo hokejisti iz Las Vegasa Golden Knights, ki so se po zmagi s 3:1 nad New Jersey Devils v boju za končnico na sedmem mestu lestvice zahodne konference izenačili z Los Angeles Kings. Obe ekipi imata po novem 79 točk.

Trenutno najboljši izkupiček v zahodnem delu lige NHL ima ekipa Vancouver Canucks z 92 točkami. Tako LA Kings, kapetan ekipe iz Kalifornije je Slovenec Anže Kopitar, kot Vegas morata do konca rednega dela sezone odigrati še 15 tekem. Vsaka od ekip ima v rednem delu sezone sicer 82 tekem. Na tekmi med Vegasom in Devils so prav vsi goli padli v zadnji tretjini.

V domačem mestnem derbiju vzhodnega dela lige NHL so hokejisti New York Rangers s 5:2 odpravili New York Islanders. Zasedba Columbus Blue Jackets, ki je zadnja v razvrstitvi vzhodne konference, ni bila kos drugi najboljši ekipi zahoda Winnipeg Jets, ki so slavili s kar 6:1. Winnipeg za vodilnimi kanadskimi tekmeci iz Vancouvra zaostaja zgolj točko. V derbiju začelja so Chicago Blackhawks s 5:2 premagali San Jose Sharks. Tako San Jose kot Chicago sta že izpadli iz boja za končnico, saj ekipi nimata niti teoretičnih možnosti več za uvrstitev v drugi del prvenstva.

Največ točk v ligi NHL, sezona 2023/2024: 1. Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche): 116 točk (42 golov, 74 podaj)

2. Nikita Kucherov (Tampa Bay Lightning): 114 točk (40 golov, 74 podaj)

3. Connor McDavid (Edmonton Oilers): 106 točk (25 golov, 81 podaj)

4. David Pastrnak (Boston Bruins): 96 točk (41 golov, 55 podaj) 5. Artemi Panarin (New York Rangers): 94 točk (38 golov, 56 podaj)

6. Mikko Rantanen (Colorado Avalanche): 90 točk (34 golov, 56 podaj)

...

65. Anže Kopitar (Los Angeles Kings): 55 točk (20 golov, 35 podaj)

Ta boj izgubljajo tudi hokejisti Ottawa Senators. Kanadska zasedba je s 60 točkami predzadnja v razvrstitvi vzhodne konference, hokejisti Carolina Hurricanes, ki imajo na lestvici vzhoda 30 točk več, niso imeli težjega dela in so slavili s 7:2. Izkazal se je Dmitrij Orlov, ki je dosegel dva zadetka in dve podaji, Carolina je v tretji tretjini kar štirikrat zadela. Za Carolino so bili natančni še Jegenij Kuznecov, Seth Jarvis, Jalen Chatfield, Jake Guentzel in Brendan Lemieux. Sebastian Aho je prispeval tri podaje, Frederik Andersen pa je zbral 30 obramb.

Obračun med ekipama Pittsburgh Penguins in Detroit Red Wings so dobili domačini iz Pittsburgha s 6:3. Hokejisti zasedbe St. Louis Blues, ki na lestvici zahoda s 75 točkami zasedajo deveto mesto, so odpravili Anaheim Ducks s 4:2. Tudi Anaheim po šestem zaporednem porazu nima več niti teoretičnih možnosti za boj za prvaka v končnici. Izidi hokejske lige NHL: New York Rangers - New York Islanders 5:2 Vegas Golden Knights - New Jersey Devils 3:1 Columbus Blue Jackets - Winnipeg Jets 1:6 Chicago Blackhawks - San Jose Sharks 5:2 Ottawa Senators - Carolina Hurricanes 2:7 Pittsburgh Penguins - Detroit Red Wings 6:3 St. Louis Blues - Anaheim Ducks 4:2