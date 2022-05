Latvijci in Finci resen tekmec slovensko-madžarski kandidaturi

Kot je poročala nemška tiskovna agencija dpa, je predsednik LHF Aigars Kalvitis v pogovoru za lokalno televizijo v ponedeljek dejal, da na zvezi resno razmišljajo o kandidaturi za SP 2023.

"Resno razmišljamo o možnosti skupne izvedbe SP s Finsko. Naša ekipa je popolnoma pripravljena, imamo izkušnje in znanje, znamo sodelovati. Pogovarjamo se s Finci in smo pripravljeni prevzeti nalogo," je dejal Kalvitis ter razkril, da bi bili v tem primeru mesti gostiteljici Riga na latvijski in Tampere na finski strani.

Finska sicer prav s Tamperejem (in Helsinki) gosti letošnjo izvedbo najmočnejšega razreda svetovnega prvenstva, ki se bo začelo čez tri dni. Latvija pa je lani sama izvedla tekmovanje, potem ko so Belorusiji zaradi politične nestabilnosti in nevarnosti odvzeli njen del načrtovanega prvenstva. Predsednik latvijske zveze je prav te nedavne izvedbe izpostavil kot glavno prednost, saj imajo oboji bogate organizacijske izkušnje. Dpa je še dodala, da ima po njenih virih kandidatura Finske in Latvije podporo tudi pri krovni zvezi IIHF.