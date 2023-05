Latvijci presegli sami sebe in z zmago nad ZDA osvojili bronasto medaljo

Kanada je v soboto z zmago proti Latviji v polfinalu s 4:2 sicer prekinila latvijsko pravljico. Sogostitelji prvenstva so prvič v zgodovini prišli do polfinala, danes pa so postavili še piko na i ter z zadetkom Kristiansa Rubinsa v 62. minuti prišli do sploh prve medalje v zgodovini te države.

Američani, ki so v zadnjem desetletju štirikrat osvojili bron, so tokrat ostali praznih rok, čeprav so kot edina ekipa na SP predtekmovanje končali brez poraza. Latvija je imela kljub polfinalnemu porazu izjemen motiv v tekmi, ki ponavadi pomeni boj razočaranih za tolažilno nagrado. Razočarani so bili tudi Američani, saj so jih na prvenstvu, ki se je zanje odlično začelo, pri poskusu preskoka iz "bronaste dobe" zadnjih let nekoliko nepričakovano ustavili Nemci. Američani že od leta 1933 zaman naskakujejo zlato medaljo na SP.