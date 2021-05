Latvijci presenetili Kanadčane, Rusi boljši od Čehov

V skupini B je že uvodni dan SP prinesel veliko senzacijo. Domačini so namreč presenetili razglašene Kanadčane za pomembne tri točke. Vsega dve sekundi pred koncem prve tretjine je Latvijo v vodstvo popeljal Miks Indrašis , v drugi pa je bil natančen Oskars Batna . Kanadčani so na vrata domačinov sicer sprožili 38 strelov (Latvijci 17), a je vse poskuse javorovih listov ubranil sicer član Columbus Blue Jackets Matiss Kivlenieks .

Naslov branijo Finci, ki so pred dvema letoma – lani je prvenstvo zaradi pandemije novega koronavirusa odpadlo – v Bratislavi s 3:1 premagali Kanadčane in tretjič postali svetovni prvaki.

Tudi na tekmi skupine A med Rusi in Čehi je bil odločilen prispevek hokejist modrih jopičev iz lige NHL. Za zmago Rusov je namreč poskrbelMihail Grigorenko. Ta je izkoristil slabo in nerazumljivo menjavo češke reprezentance in 19 sekund pred koncem rednega dela premagal vratarja Simona Hrubca. Pred tem so Rusi v vsaki tretjini povedli, a so Čehi vselej izenačili, za dodatnih pet minut podaljška pa jim je zmanjkalo časa.