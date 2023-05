Latvijski hokejisti senzacionalno izločili Švede, v polfinalu še Kanada, ZDA in Nemčija

Status favorita je bil na strani Skandinavcev, gostitelji pa se pred polnimi tribunami glasnih navijačev v Rigi niso ustrašili. Začeli so pogumno in borbeno, v osmi minuti pa so po zaslugi spretnega Dansa Ločmelisa tudi povedli.

Latvija se je kot zadnja prebila v četrtfinale in s tem izpolnila osnovni cilj oziroma željo ljubiteljev športa v tej državi. Z zmago proti Švici v zadnjem krogu predtekmovanja so si Latvijci dvignili samozavest, obenem pa tudi pomešali pare četrtfinala, saj so prehiteli Čehe in tako sebi priigrali švedske tekmece.

Latvijski hokejisti so presegli vsa pričakovanja in se s senzacionalno zmago proti švedski izbrani vrsti uvrstili v polfinale.

Kljub švedski terenski premoči so vodstvo zadržali po prvem delu, pozneje pa so rumeno-modri zelo pritisnili. V drugem delu so domače povsem stisnili pred njihov gol (razmerje strelov 13-1) in tudi izenačili prek Timothyja Liljegrena. Ob koncu tega dela igre so domači ostali brez Martinša Dzierkalsa, ki je dobil kazen igre, vendar v petih minutah številčne prednosti Švedi niso dosegli zadetka.

So ga pa kljub pritisku Švedov Latvijci, ko je Miks Indrašis v 46. minuti preigral obrambo in natančno zadel za 2:1. Švedi niso našli rešitve za trdno in borbeno latvijsko obrambo (razmerje strelov je bilo sicer na koncu kar 41-15 za Švede). Še več, po strelu Janisa Jaksa v 54. minuti je plošček švedskemu vratarju Larsu Johanssonu ušel v mrežo, to pa je bil tudi zadnji zadetek in razlog za veliko latvijsko slavje. Ta država se je namreč prvič doslej na SP uvrstila med najboljše štiri.