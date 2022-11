Le Washington do domače zmage, na preostalih tekmah slavili gostje

Pingvini so z zmago nad Torontom prišli do druge zaporedne zmage. Brock McGinn je v začetku zadnje tretjine pri izidu 2:2 dosegel odločilni gol na dvoboju. Natančen je bil tudi Jevgenij Malkin , ki je dosegel svoj 450 gol v NHL.

Pri Washingtonu je tokrat blestel Sonny Milano z dvema goloma in podajo. Gol in podajo je dodal še Anthony Mantha , Darcy Kuemper pa je zbral 28 obramb. Za Tampo, ki je zabeležila tretji poraz na štirih tekmah, je edini gol na tekmi dosegel Nick Perbix . Moštvi se bosta v nedeljo v Tampi pomerili še enkrat.

Timo Meier je zadel še na svoji peti zaporedni tekmi in s tem pomagal San Joseju do zmage nad Dallasom. Gol in podajo so prispevali še Aleksander Barabanov, Logan Couture in Tomas Hertl. San Jose je tako le prekinil niz petih zaporednih porazov. Pri Dallasu je dva zadetka dosegel Jamie Benn.

Edini zadetek na dvoboju med Seattlom in Minnesoto je ob koncu prve tretjine dosegel Mats Zuccarello, svojega šestega v sezoni. Marc-Andre Fleury je vpisal 28 obramb in Minnesota je končala niz petih zaporednih zmag Seattla. Minnesota je slavila z odlično igro v obrambi, saj Seattle, ki je na zadnjih desetih tekmah dosegel vsaj tri zadetke, tokrat ni dosegel niti enega.