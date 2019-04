Ledeni zmaji po zmagi v alpski ligi spet bruhajo ogenj

Slovenski hokejisti so imeli danes težko nalogo, a so si težave v veliki meri sami zakuhali. Če bi vsaj eno od obeh domačih tekem v nedeljo in ponedeljek - obe so izgubili po vodstvu za dva gola po 40 minutah - odigrali bolje in bolj zbrano ali pa vsaj ne bi ponavljali napak, bi bilo v Brunicu verjetno precej lažje.