Legenda ljubljanskega hokeja se poslavlja od Olimpije

Čeprav je Aleš Mušič kot je zapisano v predsednikovi izjavi za ljubljanjski klub res igral 'le' zadnja štiri leta, je praktično celo kariero preživel v ljubljanskem klubu Olimpija, ki je v različnih obdobjih obstajal kot različna pravna entiteta. Za ljubljanski klub je začel igrati v sezoni 2000/01 in zanjo neprekinjeno igral do sezone 2017/18, ko si je eno leto kruh služil na sosednjem Madžarskem in igral za Fehervar (nekdanja Alba). Po povratku v Ljubljano je Olimpijo pomagal do dveh naslovov prvaka v Alpski hokejski ligi, dveh naslovov državnega prvaka in treh naslovov pokalenga prvaka. V krstni sezoni Olimpije v ligi ICE, je zmajem tudi pomagal do uvrstitve v končnico.

Olimpijin trener Mitja Šivic se je dolgoletnemu zmaju zahvalil s sledečimi besedami: "Aleš Mušič je nesporna ikona in živa legenda ljubljanskega hokeja, tega mu nihče ne more vzeti. Naša usmeritev je, da ponudimo možnost mladim igralcem, ki čakajo v 'petem napadu' in so prihodnost naše ekipe v tej zahtevni ligi. Z njimi moramo delati dobro in jim omogočiti možnost igranja že v prihodnji sezoni, sicer bomo težko na dolgi rok uspešni v ligi, v kateri igramo. Alešu se iz srca zahvaljujem za zadnjo sezono, ko sem kot trener vodil ekipo. Ekipi je res ogromno doprinesel. Zahvaljujem se mu tudi za vsa leta preživeta v Ljubljani. Veliko je dal Olimpiji in verjamem, da tudi Olimpija njemu. Prepričan sem, da Aleš in Olimpija še nista rekla zadnje besede. Aleš, hvala za vse, kar si dal ljubljanskemu hokeju."