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Hokej

Legenda ostaja v Tivoliju, Olimpija z največ igralci na SP

Ljubljana, 04. 06. 2026 08.20 pred 14 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.J.
Žiga Pance

Dolgoletni slovenski hokejski reprezentant in tudi kapetan ljubljanske Olimpije Žiga Pance ostaja zmaj in bo zeleno-beli dres nosil tudi v sezoni 2026/27. Pred 37-letnim Ljubljančanom je že sedma zaporedna sezona v Tivoliju in skupno že trinajsta v dresu Olimpije. Prav slednja je imela na pravkar končanem SP največ svojih hokejistov izmed vseh udeleženih reprezentanc.

Hokej Olimpija
Hokej Olimpija
FOTO: HK Olimpija Ljubljana

Na letošnjem svetovnem prvenstvu elitne divizije, ko so risi še drugič zapored "ubranili" hokejsko elito in bodo tudi v naslednji sezoni, ko bo prvenstvo v Nemčiji, igrali z najboljšimi na svetu, je imel tivolski klub kar trinajst svojih igralcev od tega dvanajst v slovenski reprezentanci in enega v reprezentanci Velike Britaniji (Nathanael Halbert), kar je največ med vsemi klubi, zastopanimi na prvenstvu.

Žiga Pance
Žiga Pance
FOTO: Luka Kotnik
hokej olimpija žiga pance

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