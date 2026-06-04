Legenda ostaja v Tivoliju, Olimpija z največ igralci na SP

Na letošnjem svetovnem prvenstvu elitne divizije, ko so risi še drugič zapored "ubranili" hokejsko elito in bodo tudi v naslednji sezoni, ko bo prvenstvo v Nemčiji, igrali z najboljšimi na svetu, je imel tivolski klub kar trinajst svojih igralcev od tega dvanajst v slovenski reprezentanci in enega v reprezentanci Velike Britaniji (Nathanael Halbert), kar je največ med vsemi klubi, zastopanimi na prvenstvu.