Legendarni Bergeron zaključil izjemno kariero

Profesionalno pot je začel leta 2003, vseh 19 sezon pa je preživel pri Bostonu, s katerim je leta 2011 postal tudi prvak. V tem času je zanj odigral 1294 tekem, na katerih je dosegel 427 golov in zbral 613 podaj. Kar šestkrat so ga izbrali za najboljšega obrambnega igralca med napadalci, to se je zgodilo tudi letos. Trikrat je nastopil na tekmi zvezd.