Hokej

Legendarni Crosby z golom v podaljšku Pittsburghu zagotovil peto v nizu

New York, 05. 01. 2026 07.19 pred 23 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Sidney Crosby

V hokejski ligi NHL sta vodilni ekipi presenetljivo doživeli poraza. Florida Panthers so z 2:1 ugnali vodilni Colorado Avalanche, Dallas Stars pa so po podaljških doma s 3:4 izgubili proti Montreal Canadiens. Legendarni Sidney Crosby pa je bil junak uspeha Pittsburgha po podaljšku v Columbusu s 5:4 in svoji ekipi priigral peto zaporedno zmago.

Tekmo na Floridi je v drugem delu odločil Aaron Ekblad, pred tem je v uvodni tretjini domače v vodstvo popeljal Sam Bennett, za goste pa je izenačil Artturi Lehkonen. Junak domače zmage je bil z 28 obrambami tudi vratar Danil Tarasov. Colorado pa z 69 točkami z uvodnih 41 tekem ostaja druga najuspešnejša ekipa v zgodovini lige, saj je bil po 41 tekmah doslej boljši le Boston, ki je v sezoni 1999/2000 zbral 73 točk.

Florida Panthers so ugnali vodilno ekipo lige.
Florida Panthers so ugnali vodilno ekipo lige.
FOTO: AP

Junak zmage Montreala v Dallasu pa je bil Lane Houston, ki je zadel v četrti minuti dodatnega dela igre. Houston, ki je lani prejel nagrado Calder za šest golov in 60 podaj, je dosegel 13. zadetek v karieri. Za Montreal so gole dosegli še Brendan Gallagher, Oliver Kapanen in Juraj Slafkovsky, za Dallas pa je bil dvakrat strelec Wyatt Johnston, enkrat pa Mavrik Bourque, ki prihaja prav iz Quebeca, kjer domuje Montreal. Vratar Samuel Montembeault je za zmagovalce zbral 24 obramb.

Sidney Crosby
Sidney Crosby
FOTO: AP

Legendarni Sidney Crosby je bil junak zmage Pittsburgha po podaljšku v Columbusu s 5:4 in svoji ekipi priigral peto zaporedno zmago. Bil pa je tudi podajalec pri golu Rickarda Rakella 14 sekund pred koncem, s katerim je Pittsburgh izničil zaostanek 1:4 iz druge tretjine in si priigral podaljšek.

Carolina se je veselila zmage s 3:1 v New Jerseyju, Chicago pa je s 3:2 po podaljšku ugnal Vegas Golden Knights. Tyler Bertuzzi je dosegel vse tri gole za Chicago - za izenačenji na 1:1 in 2:2 ter v dodatnem delu igre. Bertuzzi je hat-trick dosegel drugič v sezoni in petič v karieri.

Izidi:
Dallas Stars - Montreal Canadiens 3:4 (podaljšek)

Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins 4:5 (podaljšek)

Florida Panthers - Colorado Avalanche 2:1

New Jersey Devils - Carolina Hurricanes 1:3

Chicago Blackhawks - Vegas Golden Knights 3:2 (podaljšek)

