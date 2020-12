Predsednik Jagr s podajo odprl že 33. hokejsko sezono

Kot poroča avstrijska tiskovna agencija Apa legendarni hokejist Jaromir Jagrza "viteze" iz Kladnega igra vse od leta 2018. Je tudi lastnik oziroma predsednik kluba, od trenutka, ko je oblekel dres trenutno tretjeuvrščene ekipe prvenstva, pa je na 48 tekmah dosegel zavidljivih 16 golov, prispeval pa še 22 podaj.

Izjemnega Čeha so leta 1990 kot petega na naboru lige NHL izbrali Pittsburgh Penguinsi, v skupaj 24 sezonah v najmočnejši hokejski ligi na svetu pa je zbral 1733 tekem in zabil 766 golov ob 1155 podajah, kar ga uvršča na tretje mesto večne lestvice po nastopih in zadetkih ter peto po številu podaj.