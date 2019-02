Legendarni Jagr tudi pri 47 letih še igra hokej

Jaromir Jagr je po enem letu premora zaradi serije poškodb znova zaigral v drugoligaški češki konkurenci. V dresu moštva Kladna (je tudi lastnik kluba) se je vrnil na tekmi proti Havirovu. Jargrov nekdanji reprezentančni kolega in prav tako dolga leta član ekip NHL Tomaš Plekanec , in soigralci so tekmo dobili z 2:0."Srečen sem, da spet lahko igram. V mojih letih samo trenirati ni prijetno," je dejal Jagr, ki se je vrnil z nekaj več kilogrami, kot jih je imel v najboljših letih.

Jagr, ki je v NHL prišel že leta 1990, ko je bil star 18 let, je v najmočnejši ligi na svetu igral za Pittsburgh, Washington, New York Rangers, Philadelphio, Dallas, Boston, New Jersey, Florido in Calgary, za katerega je igral še v lanski sezoni, preden se je februarja vrnil k matičnemu klubu na Češko, pri katerem pa se je takoj poškodoval.

V NHL je dobil številne nagrade, podrl številne rekorde, s Češko pa je leta 1998 v Naganu postal tudi olimpijski prvak, poroča STA.