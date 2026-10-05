Legendarni Ovečkin napovedal, da bo ta sezona njegova zadnja

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Aleksander Ovečkin je v izjavi zapisal, da sta se z družino med poletjem odločila, da bo to njegov "zadnji ples" v najmočnejši hokejski ligi na svetu. Novico je želel objaviti pred prvo domačo tekmo sezone, ki bo v sredo proti večnim rivalom Pittsburgh Penguins, da bi se imel čas zahvaliti navijačem in vsem, ki so ga podpirali skozi kariero. "Neizmerno obožujem hokej, a v srcu vem, da je to prava odločitev," je pojasnil Rus. To bo njegova 22. sezona v ligi NHL, vse pa je odigral za ekipo Washington Capitals, ki ga je leta 2004 izbrala kot prvega na naboru.

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Ovečkin ligo zapušča na samem vrhu. Aprila 2025 je podrl zgodovinski rekord Wayna Gretzkyja po številu zadetkov v rednem delu sezone. Trenutno je pri 929 golih v rednem delu. V svoji zadnji sezoni lovi še skupni rekord (redni del + končnica). Manjka mu le še 11 golov, da preseže absolutni rekord Gretzkyja, ki znaša 1016 skupnih zadetkov. Poleg tega je trikratni svetovni prvak na vrhu številnih drugih rekordnih lestvic lige NHL. Leta 2018 je z moštvom Washington Capitals, za katerega neprekinjeno igra že od leta 2005, osvojil Stanleyjev pokal. Washington Capitals so napovedali, da bo Ovečkin svojo zadnjo sezono posvetil tudi dobrodelnosti. Vsakega 8. v mesecu, v čast njegovi legendarni številki 8, bodo skozi celotno sezono predstavili novo filantropsko pobudo, pri kateri bo aktivno sodeloval.

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