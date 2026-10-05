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Hokej

Legendarni Ovečkin napovedal, da bo ta sezona njegova zadnja

Washington, 05. 10. 2026 18.53 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
M.D.
Aleksander Ovečkin

Kapetan moštva Washington Capitals Aleksander Ovečkin je danes uradno napovedal, da bo sezona 2026/27 njegova zadnja v severnoameriški hokejski ligi NHL. Enainštiridesetletni ruski zvezdnik je novico najprej sporočil svojim soigralcem, nato pa jo prek klubskih družbenih omrežij delil še z javnostjo, so objavili na spletni strani lige.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Aleksander Ovečkin je v izjavi zapisal, da sta se z družino med poletjem odločila, da bo to njegov "zadnji ples" v najmočnejši hokejski ligi na svetu. Novico je želel objaviti pred prvo domačo tekmo sezone, ki bo v sredo proti večnim rivalom Pittsburgh Penguins, da bi se imel čas zahvaliti navijačem in vsem, ki so ga podpirali skozi kariero.

"Neizmerno obožujem hokej, a v srcu vem, da je to prava odločitev," je pojasnil Rus.

To bo njegova 22. sezona v ligi NHL, vse pa je odigral za ekipo Washington Capitals, ki ga je leta 2004 izbrala kot prvega na naboru.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ovečkin ligo zapušča na samem vrhu. Aprila 2025 je podrl zgodovinski rekord Wayna Gretzkyja po številu zadetkov v rednem delu sezone. Trenutno je pri 929 golih v rednem delu.

V svoji zadnji sezoni lovi še skupni rekord (redni del + končnica). Manjka mu le še 11 golov, da preseže absolutni rekord Gretzkyja, ki znaša 1016 skupnih zadetkov.

Poleg tega je trikratni svetovni prvak na vrhu številnih drugih rekordnih lestvic lige NHL. Leta 2018 je z moštvom Washington Capitals, za katerega neprekinjeno igra že od leta 2005, osvojil Stanleyjev pokal.

Washington Capitals so napovedali, da bo Ovečkin svojo zadnjo sezono posvetil tudi dobrodelnosti. Vsakega 8. v mesecu, v čast njegovi legendarni številki 8, bodo skozi celotno sezono predstavili novo filantropsko pobudo, pri kateri bo aktivno sodeloval.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Cene vstopnic za zadnje tekme Washingtona v tej sezoni so po njegovi napovedi na trgu preprodaje v trenutku poskočile pod nebo. "The Great 8" oziroma veliki 8 želi svojo kariero zaključiti na vrhuncu, s prestolniki pa v tej sezoni cilja na še en dolg pohod v končnici za Stanleyjev pokal.

"To je moja zadnja sezona in se je res veselim. S soigralci želim doseči nekaj posebnega," je dejal Ovečkin.

Odprto je pustil vprašanje, ali bo kariero nadaljeval v kateri drugi ligi ali pa se bo povsem poslovil od hokeja.

Ovečkin je pred kratkim dvignil precej prahu, ko se je pojavil v videoposnetku v podporo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.

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Vladimir.Krutov
05. 10. 2026 20.05
Legenda....uživaj v zadnji sezoni....bilo kako bo....bo ok....🍀💪
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