Liga ICEHL le s 13 moštvi, Bratislava izstopila iz tekmovanja

Tudi v vodstvu lige ICEHL so bili presenečeni nad odločitvijo slovaškega kluba. Zapisali so, da se moštvo Iclinic Bratislava Capitals umika iz tekmovanja, čeprav so v klubu poskrbeli, da so izpolnili vse potrebne obveznosti (organizacijske in finančne) za ponovno sodelovanje v ligi ICEHL. V minuli sezoni se je na tekmi rednega dela v novembru na ledu v Dornbirnu zgrudil njihov hokejist, 24-letni Boris Sadecky. Slovaka so prepeljali v bolnišnico na intenzivno nego, a je dan kasneje umrl, Bratislava je nato izstopila iz tekmovanja.

Vodstvo lige ICEHL se je po koncu sezone dogovorilo, da bo v konkurenci znova sodelovalo 14 moštev, tudi povratniki iz Bratislave, novinca v ligi sta tudi Asiago in Vorarlberg. Ob izstopu Slovakov ostaja v boju za naslov prvaka 13 moštev, po načrtovanem urniku bi morala prav ljubljanska SŽ Olimpija, edini slovenski klub v konkurenci (idealno bi bilo, če bi v tej konkurenci mesto dobili tudi hokejisti Sij Acroni Jesenic), sezono začeti z domačo tekmo proti Bratislavi 16. septembra.

Kot kaže, je bila največja težava negativna kampanja proti njihovemu glavnemu pokrovitelju, s tem pa tudi povezanimi finančnimi sredstvi, zato so se (morali) Slovaki odločiti za izstop. Na Instagramu so na uradnem klubskem profilu zapisali: "Žal potrjujemo informacijo o koncu hokejskega kluba iClinic Bratislava Capitals. V zadnjih mesecih smo zavzeto delali na ponovnem vstopu kluba v mednarodno hokejsko ligo ICE, medtem ko se je že vse pripravljalo na novo sezono. Pred nekaj tedni pa je stekla negativna medijska protikampanja, katere cilj je bila diskreditacija blagovne znamke iClinic in nekaterih njenih zdravnikov. Klub je do zadnjega verjel v preobrat situacije, a želi biti pošten do lige. Zato z obžalovanjem sporočamo, da klub iClinic Bratislava Capitals dokončno zaključuje svoje aktivnosti."