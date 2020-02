Ritchie junak Bruinsov, Ryan dosegel hat-trick za Ottawo

"Nick Ritchie je bil tokrat precej boljši kot večer poprej. Ne pravim vam, da bo vsak večer dosegel dve točki, bolj verjetno nekaj vmes. A to je to, kar od njega pričakujemo," je po tekmi dejal trener najboljše ekipe prvenstva NHL, Bruce Cassidy, Boston pa je po dveh zaporednih porazih le prišel do zmage. Še vseeno pa prepričljivo ostaja ne le najboljša ekipa vzhodne konference, temveč celotne lige.

Brad Marchand je za domačo ekipo dosegel zadetek za prednost v drugi tretjini, Ritchie je zadel 87 sekund pozneje za 3:1. Nato je Denis Gurijanov zmanjšal zaostanek gostov na 2:3, preden je Ritchie z izjemno podajo pripravil gol Davidu Pastrnaku. VratarJaroslav Halak je zaustavil 31 strelov, zadnji gol za Boston pa je dodal Charlie Coyle. 'Kosmatinci' so s to zmago dosegli 92. točko to sezono in obenem prvi par točk, odkar sta se v prestopnem roku ekipi pridružila Ritchie in Ondrej Kaše. Za 'zvezde', ki so pred tem dobile dve tekmi zaporedoma, skupno pa zadnjih sedem od devetih tekem, je vratar Ben Bishop zbral 24 obramb.

"Ni razloga, da se ne bi mogli enakovredno meriti z njimi. Danes smo to občutili," je dejal napadalec Dallasa Joe Pavelski, ki se je v drugi tretjini stepel z Davidom Krejcijem.