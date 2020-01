'All-Star' Kralj: Kopitarjevi podaji za zmago nad Letalci in nov mejnik

Los Angeles Kingsi so že v prvi tretjini Philadelphia Flyersom v domači Kaliforniji zabili štiri od skupno petih golov za zanesljivo zmago, ob kateri je kapetan Kraljev Anže Kopitar dobrih 24 ur po potrditvi, da bo vnovič zaigral na tekmi zvezd lige (All-Star), zbral dve podaji (5:3).

Dolgoletna soigralca Kopitar (desno) in Kanadčan Drew Doughty med tekmo s Philadelphio na zadnji dan minulega leta. FOTO: AP

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so silvestrski večer preživeli delavno. V svoji dvorani so s 5:3 premagali Philadelphia Flyerse in zabeležili 17. zmago v sezoni, s katero so se končno odlepili z dna prvenstvene lestvice v zahodni konferenci. Razpoložen je bil tudi slovenski hokejist Anže Kopitar, ki je k zmagi prispeval dve podaji. Kopitar je s podajama na večni strelski lestvici Kraljev iz Los Angelesa prehitel slovitega Luca Robitaillana četrtem mestu. Hrušičan je na svojih 1045 tekmah zbral 598 podaj, Robitaille pa na 1077 tekmah podajo manj. "Na splošno med 'power playi' dobro pomikamo plošček, kažemo malce drugačno podobo kot na nekaj prejšnjih tekmah in delovalo je. Sproti poskušamo ugotavljati reči in danes se je vse skupaj izšlo,"je bil zadovoljen Kopitar, medtem ko je trener Todd McLellanvarovance iz prvega "power playa" pohvalil, da so ponedeljkovo dodatno uigravanje hitro prenesli na led. "Mislim, da se je včerajšnji trening res pokazal na tekmi. Srkajo reči in jih izvedejo med igro naslednji dan," je dejal McLellan, čigar moštvo je tekmo začelo na predzadnjem mestu lestvice ekip po izkoristku igre z igralcem več na ledu (12,6 odstotka). A tokrat je bilo drugače in ekipa iz Kalifornije je izkoristila vse tri izključitve v vrstah filadelfijskih tekmecev, ki so tekmo izgubili že v prvi tretjini, ko so zadeli Kyle Clifford, Alex Iafallo, Tyler Toffoliin Adrian Kempe. Pri drugem in tretjem golu, ki so ga Kralji dosegli ob igralcu več na ledu, je bil med podajalci Kopitar, žebelj v krsto Philadelphie pa je zabil Kempe, ki je za 4:0 na ledu zadel, ko so imeli številčno premoč gostje. V srednjem delu je Philadelphia znižala, Martin Frkpa je v 42. minuti potrdil, da Los Angeles igra dobro z igralcem več in zabil še za 5:1. Do konca je ekipa iz Pensilvanije poraz zgolj še omilila. Vrhunci tekme Los Angeles Kings ‒ Philadelphia Flyers:

Trotz v Washingtonu še naprej ne pozna poraza

Gostovanje trenerja Barryja Trotzaz New York Islandersi je v Washingtonu nekaj posebnega. Trener šampionske ekipe Capitalsov iz sezone 2017/18 je vse od presenetljivega odhoda takoj po dvigu Stanleyjevega pokala in trenutka, ko se je usedel na klop Otočanov, še nepremagan na washingtonskem ledu, niz pa se je v torek zvečer podaljšal že na tri tekme, potem ko sta zablestela Casey Cizikass prvim "dvojčkom" zadetkov v sezoni in še en stari znanec navijačev Capitalsov, nekdanji vratar Washingtona Semjon Varlamov, ki je zbral kar 36 obramb. Za odločilnega se je sicer na koncu izkazal gol Toma Kühnhackla, medtem ko je v prvi tretjini za Newyorčane zadetek prispeval tudi Brock Nelson. Otočani so z drugo zaporedno zmago sklenili niz treh gostujočih tekem. Vrhunci tekme Washington Capitals ‒ New York Islanders:

"To je za nas izjemno velika zmaga, za vse fante v tem prostoru," je dejal član četrtega napada Cizikas, ki se je že v minuli sezoni izkazal z dosežkom kariere, 20 goli v sezoni, potem ko je več kot podvojil svoj rekordni dosežek iz sezone 2014/15. In to kljub temu, da ne dobiva priložnosti ob igri z igralcem več na ledu. "Proti nečemu gradimo in vračamo se nazaj k naši igri, nocojšnja tekma je izjemen način, da to nekako tudi storimo,"je še dodal Cizikas. Ob drugem zaporednem porazu po 60 minutah igre, kar se je Prestolnikom pripetilo prvič v sezoni, je Evgenij Kuznecov prispeval svoj 14. in 15. gol, zadel pa je tudi Tom Wilson, medtem ko je Braden Holtby zbral vsega 18 obramb. Gostje so hitro povedli z 2:0, nato pa je Capitalsom ob drugem zadetku Kuznecova po 44 sekundah druge tretjine uspel popoln preobrat. A do konca 40. minute je sledil nov preobrat v režiji Otočanov, ki novega vodstva niso več izpustili iz rok. Po napaki gostiteljev je Matt Martinnašel Cizikasa, ki je zadel prek Holtbyjeve odbijalke ob levo vratnico, nato pa je bavarski levi krilni hokejist Kühnhackl nekaj več kot osem minut kasneje sprejel podajo Mathewa Barzala izza gola in natančno zadel prek rame domačega vratarja. Kojoti ustavili St. Louis, Letalci preleteli Plazove

Eno večjih presenečenj so pred skokom v novo leto pripravili Arizona Coyotesi, ki so prekinili zmagoviti niz branilcev Stanleyjevega pokala St. Louis Bluesov in v domačem Glendalu slavili s 3:1. Phil Kessel je v zadnji tretjini popeljal Kojote v odločilno vodstvo in ustavil goste iz Louisiane pri osmih zaporednih zmagah. Zadel je tudi Conor Garland, medtem ko je Jakob Chychrun podal pri obeh zadetkih. Antti Raanta se je prav tako izkazal z 38 obrambami za Arizonce, ki so prekinili niz treh porazov. Piko na i 1300. zmage v zgodovini franšize je z zadetkom v prazno mrežo postavil Nick Schmaltz, medtem ko je edini gol za Bluese zabil Tyler Bozak. Kljub temu, da so več streljali (38:27), prvaki niso izkoristili nobene od štirih priložnosti ob igri z igralcem več, kar se jim ni pripetilo na nobenem od zadnjih petih obračunov. V tej prvini se Kojoti na zadnjih štirih tekmah (0/11) prav tako niso izkazali, tokrat pa so bili polovično uspešni (2/4). Vrhunci tekme Arizona Coyotes ‒ St. Louis Blues:

Kyle Connorje z drugim hat-trickom v karieri (prvim v rednem delu sezone) blestel v Denverju, kjer so Winnipeg Jetsi presenetili eno najboljših ekip aktualne sezone Colorado Avalanche (7:4). Mlademu napadalcu so se z zadetki pridružili še Blake Wheeler, dodal je še podajo, medtem ko sta Mark Scheifele in Nikolaj Ehlerszadela v prazno mrežo. Scheifele je tako kot Jack Roslovicpodelil kar tri podaje, "števec" vratarja Connorja Hellebuyckapa se je ustavil pri zajetnih 39 obrambah. Kanadčani so bili po zadnjih osmih tekmah z izkupičkom 2-5-1 sredi strmega padca po lestvici, a se tik pred novim letom pobrali z izvrstno predstavo v zadnji tretjini, ko se je razigral Connor. Na začetku zadnjih 20 minut je sicer s "cross checkom" omogočil zadetek Koloradčanom za 3:3 ob igri z enim več na ledu, a se nato odkupil, ko je po vsega sedmih sekundah edinega gostujočega "power playa" minulega večera v mrežo preusmeril strel Neala Pionkaza odločilno vodstvo. Pri domačih je dvakrat zadel Nathan MacKinnon, po enkrat pa Gabriel Landeskog in Nazem Kadri. Colorado prav tako popušča (1-4-1 na zadnjih šestih tekmah), čeprav je vrata gostov tokrat zasul s 43 streli v primerjavi s 26, kolikor so jih proti golu Plazov poslali Reaktivci, nekajkrat se je zatresel tudi okvir gola. Vrhunci tekme Colorado Avalanche ‒ Winnipeg Jets:

Vrhunci tekme New Jersey Devils ‒ Boston Bruins:

Vrhunci tekme Vegas Golden Knights ‒ Anaheim Ducks:

Vrhunci tekme Minnesota Wild ‒ Toronto Maple Leafs:

Vrhunci tekme Buffalo Sabres ‒ Tampa Bay Lightning:

Vrhunci tekme Carolina Hurricanes ‒ Montreal Canadiens:

Vrhunci tekme Columbus Blue Jackets ‒ Florida Panthers:

Vrhunci tekme Detroit Red Wings ‒ San Jose Sharks:

Vrhunci tekme Calgary Flames ‒ Chicago Blackhawks:

Vrhunci tekme Edmonton Oilers ‒ New York Rangers:

