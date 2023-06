Liga NHL Anžeta Kopitarja počastila s posebno nagrado

Petintridesetletni Hrušičan je bil tretjič nominiran za to nagrado. Leta 2015 je bil med finalisti, sezono kasneje pa je nagrado tudi že prejel.

Poleg Anžeta Kopitarja sta bila za nagrado nominirana še Jack Hughes (New Jersey Devils) in Brayden Point (Tampa Bay Lightning). Oba se sta se za nagrado potegovala prvič. Zmagovalca so razglasili ponoči po srednjeevropskem času v v Bridgestone Areni v Nashvillu na tradicionalni sklepni slovesnosti sezone v severnoameriški hokejski ligi NHL.

Kopitar se je z zmago v glasovanju pridružil Waynu Gretzkyju, ki je nagrado v dresu kraljev prejel več kot enkrat. To je legendarnemu Kanadčanu uspelo v letih 1991, 1992 in 1994. Poleg obeh sta v tej kategoriji slavila še Butch Goring (1978) in Marcel Dionne (1977).

Slovenski zvezdnik Los Angelesa je to sezono v rednem delu tekmovanja dosegel 74 točk oz. 28 golov ter 46 podaj. S tem je bil še 15. najboljši po doseženih točkah svojega moštva. Večkrat je to uspelo le Gordieju Howu (17) v dresu Detroit Red Wings.