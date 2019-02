Konec niza Los Angelesa, Kopitarjev gol pomagal do nove točke

Po treh zaporednih zmagah, Los Angeles Kingsi so premagali New York Rangerse, New Jersey Devilse in Philadelphia Flyerse, se turneja po vzhodni obali Združenih držav Amerike ni nadaljevala tako uspešno za Anžeta Kopitarja in soigralce, ki so morali po podaljšku priznati premoč Boston Bruinsom. Šestkratni osvajalci Stanleyjevega pokala so v legendarnem TD Gardnu slavili po zaslugi gola Patrica Bergerona , potem ko se je redni del obračuna končal z neodločenim rezultatom 4:4.

V drugi tretjini je za vodstvo Los Angelesa z 2:1 poskrbel Kopitar, ki je izkoristil podajo Dustina Brownain povsem izničil vodstvo Kosmatincev, za katerega je v peti minuti druge tretjine poskrbel Charlie McAvoy. Že pred Kopitarjevim golom je izid poravnal Alex Iafallo, nato pa so Bostončani s silovitim naletom v zadnji tretjini tekmo spet obrnili na glavo z goli Dantona Heinena, Davida Krejčijain Brada Marchanda, ki je v 47. minuti zadel celo ob igri z igralcem manj na ledu. To je zgolj napovedalo nov preobrat, ki ga je dve minuti in pol kasneje začel Nate Thompson, slabih pet minut pred iztekom rednega dela tekme pa dokončal Oscar Fantenberg. Toda Bergeron je po polovici podaljška zadel za zmago ob igri z igralcem več.

Z novo točko se je Los Angeles na repu razpredelnice na zahodu izenačil z Anaheim Ducksi in Arizono Coyotesi. Od osmega mesta, ki še vodi v končnico, Kopitarja in druščino ločijo štiri točke. To bodo Kralji skušali spremeniti že v torek, ko gostujejo pri branilcih naslova Washington Capitalsih.

Izid rednega dela sezone lige NHL:

Boston Bruins ‒ Los Angeles Kings 5:4 (podaljšek)

(Anže Kopitar gol v 24:01 za Los Angeles.)