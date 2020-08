Boston na robu prepada, Otočani in Zlati vitezi vodijo z 2:1 v zmagah

Hokejisti ekipe Tampa Bay Lightning v severnoameriški ligi NHL so po zmagi s 3:1 v Torontu proti Boston Bruinsom le še zmago oddaljeni od konferenčnega finala na Vzhodu. Do prednosti z 2:1 v zmagah pa so prišli New York Islandersi proti Philadelphia Flyersom ter Vegas Golden Knightsi proti Vancouver Canucksom. Tampa Bay je trenutno v seriji treh zaporednih zmag proti Bostonu. Zadnjo tekmo so hokejisti Tampe dobili s 3:1 po dveh zadetkih Ondreja Palatain golu Victorja Hedmanav prvih dveh tretjinah. Boston je na koncu le omilil poraz, ko je zadel Jake DeBrusk. Andrej Vasilevskijje za strele obranil 29 od 30 strelov, Jaroslav Halakpa je za kosmatince zbral 23 obramb. Boston se bo skušal izogniti porazu v seriji že v noči na ponedeljek, ko bo v Torontu, v enem od dveh hokejskih "mehurčkov", na sporedu peta tekma.

V drugem polfinalnem obračunu vzhodne konference so New York Islandersi prišli do druge zmage proti Philadelphia Flyersom, ki so v 15. minuti povedli po strelu Tylerja Pitlicka. V drugi tretjini je najprej izenačil Matt Martin, vsega šest sekund pred zadnjim odmorom pa je za 2:1 zadel Leo Komarov. V četrti minuti zadnje tretjine je bil z igralcem več na ledu uspešen še Anders Lee. Tudi Islandersi in Flyersi ne bodo počivali, saj jih v noči na ponedeljek v Torontu čaka že četrta tekma v boju za konferenčni finale na Vzhodu.

Na Zahodu je po nekoliko presenetljivem porazu na drugi tekmi z Vancouver Canucksi znova povedla ekipa iz Las Vegasa. Zlati vitezi so že po slabih šestih minutah v Edmontonu vodili z 2:0, potem ko sta bila uspešna Alex Tuchin Zach Whitecloud. Piko na i je postavil Matt Stonev 43. minuti. Robin Lehnerje na svoji sedmi tekmi v končnici za Vegas še drugič ohranil mrežo nedotaknjeno, ubranil je vseh 31 strelov. Na drugi strani je Jacob Markströmprav tako zbral 31 obramb, a je moral iz mreže pobrati tri ploščke.

Izidi lige NHL, končnica, 2. krog:

- vzhodna konferenca:

Boston Bruins ‒ Tampa Bay Lightning 1:3 /1:3/

New York Islanders ‒ Philadelphia Flyers 3:1 /2:1/

- zahodna konferenca:

Vancouver Canucks ‒ Vegas Golden Knights 0:3 /1:2/

// - izid v zmagah