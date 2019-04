Zvezde skozi podaljšek do napredovanja, prvaki morajo v sedmo tekmo

Dallas, ki ima en Stanleyjev pokal, v tem tisočletju še ni prišel dlje od konferenčnega finala. Zdaj bo imela ekipa, ki je vse od prihoda v mesto iz Minnesote v senci NFL- in NBA-ekipe Cowboys ter Mavericks, za katere igra Ljubljančan Luka Dončić, lepo priložnost, da omenjeni dosežek iz leta 2008 vsaj izenači ali celo preseže.

'Danes smo pokazali, da se ne predamo kar tako'

Na vzhodu so Carolina Hurricanesi zaostajali proti branilcem naslova Washington Capitalsom, tokrat pa so na šesti tekmi v domačem Raleighu zanesljivo slavili zmago s 5:2, poravnali razmerje moči v zmagah na 3:3 in izsilili odločilno sedmo tekmo. Jordan Staalin Dougie Hamiltonsta vsak k zmagi prispevala gol in podajo, domači hokejisti pa so v zadnji tretjini dosegli kar tri zadetke.

Branilec Brett Pesceje po tekmi dejal, da so hokejisti Caroline počasi našli formulo za igro, s katero bi lahko presenetili prvake lige NHL, potem ko so jih slednji potisnili na rob izpada, ko so peto temo dobili kar s 6:0.

"Vse skozi smo bili v podrejenem položaju, nikoli favoriti. A danes smo pokazali, da se ne predamo kar tako, tekmecem nismo pustili veliko časa in prostora. Ne bomo odnehali. Dobro pripravljeni bomo pričakali sedmo tekmo," je dejal Pesce, podajalec pri zadetku Justina Williamsav zadnji tretjini. Sedma tekma bo v sredo v Washingtonu, zmagovalec pa se bo v drugem krogu končnice pomeril z lepo spočitimi New York Islandersi, ki jih vodi trener lanske šampionske ekipe Prestolnikov Barry Trotz.

Vrhunci tekme Carolina Hurricanes ‒ Washington Capitals: