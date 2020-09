Teksaške Zvezde le še zmago oddaljene od velikega finala

Čeprav so bili košarkarji ekipe Dallas Mavericks tisti, ki so (predvsem) po zaslugi Luka Dončića v zadnjih letih skrbeli za športne presežke v Dallasu, pa je "bratsko" hokejsko moštvo iz teksaškega velemesta Dallas Stars s predstavami v letošnji končnici pozornost preusmerila na ledene ploskve. Zvezde so namreč po večerni zmagi nad Vegas Golden Knightsi le še zmago oddaljene od igranja v velikem finalu (2:1).

V tekmi s slabim strelskim izkupičkom je ekipa iz ameriške prestolnice igralništva v 28. minuti po golu Aleca Martinezacelo povedla. Le štiri minute kasneje so Teksašani po zadetku Joeja Pavelskegaizenačili, v zadnji minuti drugega dela pa je Jamie Benn Dallasu priigral zmago, saj se izid ni več spremenil. "Vemo, da smo v dobrem položaju. Smo še korak bližje cilju, a naredili nismo še ničesar. Moramo ostati zbrani in poskušati igrati najboljši hokej še naprej," je po zmagi povedal Pavelski, ki ve, da ekipa za prvi cilj potrebuje še eno zmago in nato v velikem finalu še štiri. Dallas na naslov v ligi namreč čaka že 20 let. Na tekmi je vnovič blestel tudi vratar Dallas Anton Hudobin, ki je zbral kar 32 obramb. Čaka ga vsaj še ena težka naloga, po drugi strani pa je pred nemogočim izzivom Vegas, saj doslej še nobena od ekip v konferenčnem finalu ni zapravila vodstva s 3:1 v zmagah. Peta, morda že odločilna tekma, bo na sporedu v noči na torek. V finalu vzhodne konference pa se merita ekipi Tampa Bay Lightning in New York Islanders. Tampa vodi z 2:1, četrta tekma pa bo na sporedu v noči na ponedeljek. Vrhunci tekme Dallas Stars ‒ Vegas Golden Knights: Izid lige NHL, končnica, konferenčni finale: - Zahod:

Dallas Stars ‒ Vegas Golden Knights 2:1 /3:1/

// - izid v zmagah