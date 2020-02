Preobrat Minnesote pri Zvezdah, Tavares v podaljšku za zmago Toronta

V ligi NHL so bile sinoči na sporedu štiri tekme rednega dela, najbolj dramatično je bilo v Torontu in Dallasu, kjer je ekipa Minnesota Wild uprizorila preobrat in zmagoviti gol prej Joela Erikssona Eka dosegla 26 sekund pred koncem (3:2). Še dlje so morali čakati navijači torontskih Javorovih listov, za katere je odločilni gol proti Anaheim Ducksom v podaljšku dosegel John Tavares (5:4).

Joel Eriksson Ek (na fotografiji) je ob bližnji vratnici dosegel odločilni gol v Dallasu. FOTO: AP Vrhunci tekme Columbus Blue Jackets ‒ Detroit Red Wings: Vrhunci tekme New York Rangers ‒ Buffalo Sabres: Vrhunci tekme Toronto Maple Leafs ‒ Anaheim Ducks: Vrhunci tekme Dallas Stars ‒ Minnesota Wild: Izidi rednega dela sezone lige NHL: Columbus Blue Jackets ‒ Detroit Red Wings 2:0

New York Rangers ‒ Buffalo Sabres 2:3

Toronto Maple Leafs ‒ Anaheim Ducks 5:4 (podaljšek)

Dallas Stars ‒ Minnesota Wild 2:3