Tampa po letih razočaranj dokončala delo za drugi Stanleyjev pokal

Kanadski center Brayden Point je z rekordom kariere, svojim že 14. golom v letošnji končnici, pomagal ekipi Tampa Bay Lightning do odločilne četrte zmage v finalnem paru z Dallas Starsi, ki so se za cenjeni pokal na zadnji stopnički tekmovanja merili šele prvič po prelomu tisočletja. Obe moštvi sta se potegovali za šele svoj drugi naslov, do katerega je vodila izjemno trnova pot. Po prekinitvi vseh športnih tekmovanj sredi pandemije novega koronavirusa se je namreč zdelo, da bo morala liga NHL skupaj s še nekaterimi dvoranskimi športi priznati premoč in odpovedati sezono 2020/21, a se je ta uspešno zaključila v "mehurčkih" Toronta in Edmontona.

V zvezni državi Alberta je tudi padla končna odločitev o zmagovalcu, "krono" pa si je pred praznimi tribunami zagotovila ekipa, ki je svoje navijače v zadnjem desetletju kljub zvezdniški zasedbi tolikokrat razočarala. Pointu se je med strelci na šesti tekmi pridružil še Blake Coleman, z zlatimi črkami pa se je s finalnim "shutoutom" vpisal tudi vratar Andrej Vasilevskij, ki z 22 obrambami niti ni imel veliko dela. To je za Tampo drugi naslov v zgodovini po slavju leta 2004, ko je bila sezona prav tako na robu zaustavitve, kar se je nato zgodilo nekaj mesecev po tem, ko so Stele slavnostno dvignile Stanleyjev pokal in se je začel tako imenovani "lockout", zaradi katerega je bila odpovedana celotna sezona 2004/05.

Pokal Conn Smythe, ki ga podelijo najkoristnejšemu igralcu finalne serije, je romal v roke švedskega zvezdnika Tampe Victorja Hedmana, ekipa pa je glasno pozdravila kapetana Stevena Stamkosa, ki je na podelitvi sprejel pokal iz rok komisarja lige.