Po tekmi brez golov v New Yorku odločil Kuznjecov, Colorado v končnico

Ruski trio: slavje Aleksandra Ovečkina, strelca zmagovitega gola Jevgenija Kuznjecova in vratarja Ilije Samsonova v New Yorku.

Jevgenij Kuznjecov je z odločilnim kazenskim strelom odločil izenačen obračun New York Islandersov in Washington Capitalsov ter svojemu moštvu iz prestolnice prinesel vodilni položaj v skupini Vzhod. Ilija Samsonovje ustavil 26 strelov za svoj drugi "shutout" sezone in šele tretjega v karieri. Capitalsi so zabeležili sedmo zmago na zadnjih enajstih tekmah ter Otočane in nekdanjega trenerja Barryja Trotza, s katerim so osvojili svoj zadnji naslov, premagali že četrtič v šestem poskusu v tej sezoni.

"Kazenski streli so loterija. Spraševal sem se, če bom sploh dobil priložnost, nato pa sem videl odprt kot,"je bil zadovoljen Kuznjecov. "Bil je izjemnega pomena," pa je vratarja Samsonova pohvalil branilec John Carlson: "To niso bile samo dobre obrambe, bile so izvrstne obrambe vsakič, ko so nas prebili. To je bila razlika."

V nasprotnih vratih je Semjon Varlamov zbral 28 obramb, potem ko je z eno več na zadnjem medsebojnem obračunu povsem zaklenil svoja vrata. Skupno mu je to v sezoni uspelo že petkrat, toda pri kazenskih strelih ni imel sreče, saj je dobil dva gola iz treh poskusov. Islandersi zdaj za točko zaostajajo za Capitalsi na lestvici in so na drugem mestu izenačeni s Pittsburgh Penguinsi. Ti so z visokih 5:1 odpravili New Jersey Devilse, sledijo Boston Bruinsi na četrtem mestu, tudi Kosmatinci pa so bili sinoči zanesljivi v Buffalu (5:1).

Vrhunci tekme New York Islanders ‒ Washington Capitals: