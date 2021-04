Panterji potrdili primat na Floridi, Ovečkin z goloma za hrbet velikega Dionna

Hokejisti ekipe Florida Panthers so v izvrstni sezoni, v kateri se borijo za najvišja mesta, uspeli zasenčiti tudi branilce naslova in lokalne tekmece, ekipo Tampa Bay Lightning, ki so jo tokrat premagali na njihovem ledu (5:3). Washington Capitalsi so visoko slavili v Philadelphii, kjer je ruski zvezdnik Aleksander Ovečkin storil nov velik korak na zgodovinski lestvici strelcev lige (6:3).

icon-expand Juho Lammikko (v belem dresu) prodira ob Mihailu Sergačevu in Tylerju Johnsonu na obračunu v Tampi. FOTO: AP

Aleksander Ovečkin se je z goloma v mreži Philadelphia Flyersov le na zadetek zaostanka približal petemu najboljšemu strelcu v zgodovini lige NHL, Marcelu Dionnu, njegovi Washington Capitalsi pa so z visoko zmago odpravili Philadelphia Flyerse (6:3). Zadeli so še Dmitrij Orlov, Evgenij Kuznecov, Conor Sheary in Anthony Mantha, medtem ko se je John Carlson izkazal s štirimi podajami. Prestolniki so v skupini Vzhod prednost pred prvimi zasledovalci New York Islandersi povišali na ravno toliko točk. Ovečkin je v 16-letni karieri v rednem delu lige NHL zdaj dosegel že 730 golov, Dionne je v dresih Detroit Red Wingsov, Los Angeles Kingsov in New York Rangersov nastopal med letoma 1971 in 1989 in jih zbral 731. Pri Flyersih so se med strelce vpisali Ivan Provorov, James van Riemsdyk in novinec Wade Allison s svojim sploh prvim golom med elito. Vrhunci tekme Philadelphia Flyers ‒ Washington Capitals:

Rangersi vodili s 4:0 in nato 'zaspali', a bili spet boljši od New Jerseyja

New York Rangersi so v petih dneh že tretjič premagali sosede z druge strani reke Hudson, New Jersey Devilse, tokrat si je Pavel Buchnevichkar sam čestital za rojstni dan s prvim hat-trickom v karieri za izjemno pomembno zmago v lovu na končnico (6:3). 26-letnik je v svoji peti sezoni odločno stopil v ospredje in je z 19 goli celo prvi strelec ekipe, čeprav ni član prvega "power playa" in je na ledu tudi takrat, ko se morajo Rangersi braniti po izključitvi. "Jasno je, da je zelo dober igralec z zelo velikim hokejskim IQ-jem," je Buchnevicha pohvalil soigralec Artemi Panarin, ki je tudi sam zablestel z golom in kar tremi podajami. "Želim mu vse najboljše, še posebej zdaj, ko je dosegel hat-trick. Imel je veliko vlogo v tej ekipi v obrambnem smislu, pri branjenju z igralcem manj, v napadu ... Zelo pomembne član ekipe je." Vrhunci tekme New York Rangers ‒ New Jersey Devils:

V Madison Square Gardnu je po treh zadetkih domačih v prvi tretjini kazalo na lahko zmago, sploh po tem, ko je bilo na semaforju že 4:0, a nato je do tedaj nepremagljivi novinec v vratih Igor Šesterkin začel spuščati ploščke v svojo mrežo: po golu Michaela McLeoda sta P. K. Subban in Jegor Šarangovič v tretji tretjini zadela v razmaku dobrih 60 sekund in znižala že na 3:4, Šarangovič takrat, ko sta ekipi igrali štiri na štiri. Po minuti odmora so se Newyorčani vendarle zbrali in po tem, ko so ubranili še en "power play", sta Buchnevich in Chris Kreider s streloma v prazno mrežo pritisnila piko na i. Šesterkin je na koncu zbral 30 obramb, Aaron Dell pa 24 v gostujočih vratih. Zmaga pomeni tudi najdaljši točkovni niz Rangersov v sezoni (4-0-1), Boston Bruinsi imajo zdaj še vsega štiri točke prednosti na zadnjem mestu, ki v skupini prinaša napredovanje v končnico. Vrhunci tekme Tampa Bay Lightning ‒ Florida Panthers:

Vrhunci tekme Carolina Hurricanes ‒ Nashville Predators:

Vrhunci tekme Winnipeg Jets ‒ Edmonton Oilers:

Vrhunci tekme Minnesota Wild ‒ San Jose Sharks:

Vrhunci tekme Arizona Coyotes ‒ St. Louis Blues:

Vrhunci tekme Dallas Stars ‒ Columbus Blue Jackets:

Izidi rednega dela sezone lige NHL: New York Rangers ‒ New Jersey Devils 6:3

Philadelphia Flyers ‒ Washington Capitals 3:6

Buffalo Sabres ‒ Pittsburgh Penguins 2:3

Montreal Canadiens ‒ Ottawa Senators 0:4

Arizona Coyotes ‒ St. Louis Blues 3:2

Carolina Hurricanes ‒ Nashville Predators 3:1

Detroit Red Wings ‒ Chicago Blackhawks 0:4

Tampa Bay Lightning ‒ Florida Panthers 3:5

Winnipeg Jets ‒ Edmonton Oilers 0:3

Dallas Stars ‒ Columbus Blue Jackets 5:1

Minnesota Wild ‒ San Jose Sharks 5:2