Calgary v slogu Tampe: Colorado s 'petardo' izločil prve na Zahodu

Prva nosilca letošnje končnice lige NHL sta skupaj dobila le eno tekmo in se poslovila že v prvem krogu. Po ekipi Tampa Bay Lightning se je v petek končala še pot Calgary Flamesov, ki so izgubili peto tekmo proti ekipi Colorado Avalanche (1:5). Na Vzhodu so Toronto Maple Leafsi slavili v Bostonu (2:1) in zdaj v zmagah vodijo s 3:2.

Slavje koloradskih hokejistov po zmagi v podaljšku na četrti tekmi. FOTO: AP Več sledi! Liga NHL, končnica, 1. krog, peti tekmi: - Vzhod:

Boston Bruins ‒ Toronto Maple Leafs 1:2 /2:3/ - Zahod:

Calgary Flames ‒ *Colorado Avalanche 1:5 /1:4/ // - izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1