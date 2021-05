Boston še drugič slavil v podaljšku, Winnipeg visoko prek Edmontona

Boston Bruinsi so v prvem krogu končnice vzhodne skupine severnoameriške profesionalne hokejske lige proti Washington Capitalsom povedli z 2:1, potem ko so na tretji tekmi še drugič v seriji dobili podaljšek in na domačem igrišču zmagali s 3:2. Washington, ki je prvo tekmo v seriji prav tako dobil po podaljšku, je v Bostonu z goloma Aleksandra Ovečkina, dosegel je svoj 800. gol v ligi ter postal šesti igralec, ki je dosegel to mejo, in Nica Dowdadvakrat vodil, izenačila pa sta Taylor Hallin Brad Marchand. Slednji je izid rednega dela postavil osem minut in pol pred koncem, njegov strel je bil le eden izmed treh domače ekipe v zadnji tretjini.

Zato pa so bili gostitelji bolj razpoloženi v dodatnih minutah, v strelih je bilo 19:8 v njihovo korist, a vratarja Iljo Samsonova, po Vitku Vanečeku in Craigu Andersonu že tretjega vratarja Capitalsov v seriji, premagali v šesti minuti drugega podaljška, ko je po njegovi napaki mrežo zatreselCraig Smith. Samsonov je sicer zbral 40 obramb.

'Se zgodi'

"Kaj na rečem, se zgodi. Skozi tekmo je naredil veliko dobrega, v podaljšku pa se mu je žal zgodila napaka. A glavo gor, še veliko hokeja se bo igralo v tej seriji," je po tekmi dejal branilec Washingtona John Carlson.

Vrhunci tekme Boston Bruins ‒ Washington Capitals: