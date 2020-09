Philadelphia in Vancouver izsilila sedmi tekmi, Letalci slavili po dveh podaljških

Če so Vancouver Canucksi suvereno dobili šesti obračun v paru z Vegas Golden Knightsi (4:0) in si zagotovili, da bo o potniku v konferenčni finale odločala sedma tekma, je bilo veliko bolj napeto na šestem obračunu New York Islandersov in Philadelphia Flyersov. Rivala z vzhodne obale sta odigrala kar dva podaljška, na koncu pa so se Letalci rešili izpada z zmago 5:4.

Da je bil obračun v torontskem "mehurčku" še bolj poseben, je poskrbel švedski krilni hokejist Philadelphie Flyersov Oskar Lindblom, čigar boj z zahrbtno boleznijo je med Letalci že vso sezono velik vir navdiha. Po devetih mesecih se je vrnil v ekipo in se skupaj s soigralci veselil zmage na ključni tekmi, ki je preprečila slovo od končnice in Letalcem zagotovila še najmanj eno tekmo. Obračun je po kar dveh podaljških odločil Ivan Provorov. "Vso sezono je bil (navdih, op. a.), ne le nocoj," je o Lindblomu povedal vratar Carter Hart. "To, da se je vrnil v postavo in igral, naši ekipi definitivno prinese dodaten vir energije ... Precej izjemno je, skozi kaj vse je šel in kako je to prebrodil ter zdržal."Kapetan ekipe Claude Girouxje dodal: "Fantič ima tako veliko poguma. Tudi igral je neverjetno dobro. Carter nas je ohranil v igri. Uspelo mu je nekaj ogromnih obramb in precej mi je odleglo, ko sem videl, da je šel 'Provijev' strel tja notri."

Barzal: V sedmi tekmi na vse ali nič

Za Philadelphio so zadeli še Kevin Hayes, James van Riemsdyk, Michale Rafflin Scott Laughton, medtem ko je imel Hart rekorden osebni večer s kar 49 obrambami. To je bila tretja tekma, ki so jo Flyersi v tej končnici dobili po podaljšku, kar je rekord kluba. Mathew Barzalin Derick Brassardsta vsak vknjižila po gol in podajo, Anders Leein Matt Martinpa sta bila prav tako med strelci za Islanderse, ki so sredi prve tretjine že zaostajali z 0:2, nato pa vodili s 3:2 in 4:3, a na koncu ostali praznih rok ob 26 obrambah Semjona Varlamova. "Nesrečna akcija ob koncu, a se zgodi. Zdaj bo šlo v sedmi tekmi na vse ali nič," je dogodke komentiral Barzal. Zmagovalec obračuna se bo v konferenčnem finalu pomeril z ekipo Tampa Bay Lightning, ki je izločila Boston Bruinse, do nadaljevanja dogajanja v "mehurčkih" najuspešnejšo ekipo rednega dela sezone, ki pa je zaradi slabih predstav v tekmah za razvrstitev izgubila status prvega nosilca. Vrhunci tekme New York Islanders ‒ Philadelphia Flyers:

V Edmontonu so Vancouver Canucksi v polfinalu proti Vegas Golden Knightsom poskrbeli za enosmerni promet. Tekma se je končala s 4:0 za Vancouver, ki je ohranil zelo žive sanje o napredovanju v konferenčni finale. Izjemen v vratih Vancouvra je bil Thatcher Demko, ki je zaklenil vrata z ubranjenimi kar 48 streli. Ob zanesljivem vratarju so preostalo s štirimi zadetki opravili Jake Virtanen, J. T. Miller, Quinn Hughesin Bo Horvat. Zmagovalec tega obračuna se bo v konferenčnem finalu pomeril z boljšim iz boja med ekipama Dallas Stars in Colorado Avalanche, v katerem sta ekipi prav tako izenačeni na 3:3 v zmagah. Zmagovalca obeh finalnih serij, Zahoda in Vzhoda, se bosta udarila v velikem finalu za Stanleyjev pokal. Tudi letošnji zmagovalec "koronske sezone" lige NHL bo moral za naslov štirikrat premagati tekmeca. Lanski zmagovaleci St. Louis Bluesi ne bodo branili lovorike. Prvake so v prvem krogu s 4:2 v zmagah izločili predstavniki iz Britanske Kolumbije ‒Canucksi. Vrhunci tekme Vancouver Canucks ‒ Vegas Golden Knights:

