Palmieri začel in dokončal delo: Otočani po podaljšku slavili v Pittsburghu

Kyle Palmieri, ki je v prvi tretjini dosegel vodilni zadetek za New York Islanderse, je po 16 minutah in 30 sekundah podaljška dosegel še odločilni gol za zmago na prvi tekmi prvega kroga končnice lig NHL v Pittsburghu. Blizu vrat ga je zaposlil Jean-Gabriel Pageau, Palmieri pa je dvignil plošček prek Tristana Jarryja v mrežo za šel prvo zmago nad Pingvini v dvorani PPG Paints Arena v tej sezoni. Za Newyorčane sta zadela tudi Pageau in Brock Nelson, novinec v vratih Ilija Sorokin pa se je ob debiju v končnici izkazal z 39 obrambami. Pittsburghu so Otočani zadali že deseti poraz na tekmah končnice na zadnjih enajstih obračunih izločilnih bojev.

Za petkratne osvajalce Stanleyjevega pokala in zmagovalce skupine Vzhod so zadeli Sidney Corsby, Frederick Gaudreauin Kasperi Kapanen, a domači niso uspeli še bolj izkoristiti prevlade v uvodnih tretjinah. Jarry je tekmo sklenil s 37 obrambami, vse štiri gole pa je prejel v smeri svoje leve roke. Palmieri je poskrbel za hitro vodstvo Otočanov s strelom iz zapestja z desne strani, Gaudreau pa je po dobrih enajstih minutah igre v prvi tretjini izenačil, ko je pobral odbitek Sorokina po svojem strelu in v drugem poskusu zatresel mrežo mladega čuvaja mreže, ki se je po zadržanem začetku nato uspel sprostiti.

Vrhunci tekme: