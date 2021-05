Colorado in Boston odhitela v 2. krog, Nashville izenačil, Winnipeg vodi 3:0

Severnoameriški hokejski ekipi Colorado Avalanche in Boston Bruins sta prvi, ki sta si zagotovili napredovanje v drugi krog letošnje končnice lige NHL. Colorado je z visokih 5:2 slavil na četrti tekmi v paru s St. Louis Bluesi, medtem ko so Bruinsi s četrto zaporedno zmago izločili Washington Capitalse (3:1). Sinoči so lahko privrženci hokeja spremljali tudi dramatična podaljška, v prvem so Nashville Predatorsi izenačili izid v zmagah proti Carolina Hurricanesom (4:3), le še zmago pa so od napredovanja oddaljeni Winnipeg Jetsi, ki so bili v dodatnih 20 minutah boljši od Edmonton Oilersov (5:4).

Mikko Rantanen (na fotografiji levo) proslavlja ob Coltonu Parayku. FOTO: AP Liga NHL, končnica, 1. krog: Nashville Predators ‒ Carolina Hurricanes 4:3 (podaljšek) /2:2/

St. Louis Blues ‒ *Colorado Avalanche 2:5 /0:4/

Washington Capitals ‒ *Boston Bruins 1:3 /1:4/

Winnipeg Jets ‒ Edmonton Oilers 5:4 (podaljšek) /3:0/ * – napredoval v naslednji krog

// – izid v zmagah