Kopitar s podajo dosegel 1000. točko v ligi NHL, Kralji do velike zmage

Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je dosegel 1000. točko v NHL-karieri, potem ko je podal za zadetek v prazno mrežo v zadnjih sekundah tekme z Arizona Coyotesi v Glendalu (4:2). Kopitarju je do magičnega mejnika uspelo kot četrtemu članu ekipe LA Kings v njeni zgodovini, Kralji pa so v boju za četrtim mestom v svoji skupini, ki še prinaša igranje v končnici, za točko zmanjšali zaostanek za St. Louis Bluesi, ki so doma po podaljšku izgubili z Anaheim Ducksi (2:3).

icon-expand Kopitar (na fotografiji desno) med dvobojem z arizonskimi Kojoti, ki so se jim Kralji že povsem približali na lestvici skupine Zahod. FOTO: AP

Nekaj manj kot 15 let po sanjskem debiju v ligi NHL, ko je proti lokalnim rivalom Anaheim Ducksom zabil dva gola, se je Anže Kopitarna gostovanju pri Arizona Coyotesih veselil jubilejne 1000. točke v najmočnejši hokejski ligi na svetu. Kopitar je podal pri zadnjem zadetku Seana Walkerjav Glendalu, s katerim so Kralji potrdili zmago in se še dodatno približali Kojotom na petem mestu na lestvici, točko prednosti pa so "odščipnili" tudi četrtim St. Louis Bluesom, ki v skupini Zahod držijo zadnjo vozovnico za končnico 2021. Bluesi, prvaki iz leta 2019, bi si v primeru domače zmage nad Anaheim Ducksi in poraza Los Angelesa že zagotovili napredovanje, a so jih Rački presenetili na njihovem ledu ter slavili po podaljšku (3:2). "Gotovo je razburljivo, a ti tudi kravžlja živce. Opazil sem, da razmišljam malce preveč o tem in si dejal, da se moram malce sprostiti, igrati in le dovoliti, da se zgodi," je po tekmi dejal Kopitar. Trener kalifornijskega moštva Todd McLellanje dodal: "Zanj je neverjetno. Na tej vožnji smo skupaj z njim. Gotovo sem ponosen nanj, a v čast mi ga je trenirati. Je tip osebe, ki izboljšuje vse okoli sebe." Vrhunci tekme Arizona Coyotes ‒ Los Angeles Kings:

Zdaj v lov na 'stopničke' in Dava Taylorja

Doslej je le 90 igralcev v ligi NHL doseglo tisoč ali več točk, Kopitar pa je postal četrti igralec Kraljev v zgodovini s tem pomembnim mejnikom. Poleg Walkerja, ki je končni izid na obračunu v Gila River Areni postavil 37 sekund pred koncem tekme, je dva gola dosegel Gabriel Vilardi, enega pa Jaret Anderson-Dolan. Pri domačem moštvu sta se med strelce vpisala Oliver Ekman-Larsson in Jakob Chychrun. Triintridesetletni Kopitar je član kalifornijske zasedbe od sezone 2006/07. V tem obdobju je z njo dvakrat osvojil Stanleyjev pokal, v sezonah 2011/12 in 2013/14. Hrušičan je v ligi NHL doslej zabil 346 golov in prispeval 654 podaj. Na vrhu večne lestvice strelcev je legendarni Kanadčan Wayne Gretzkyz 2857 točkami (894 golov in 1963 podaj). Drugi je Čeh Jaromir Jagrs 1921 točkami (766 golov in 1155 podaj), tretji pa Kanadčan Mark Messiers 1887 točkami (694 golov in 1193 podaj). Pri Kingsih jih je 1307 zbral Marcel Dionne, sledijo Luc Robitaille (1154), Dave Taylor(1069) in Kopitar (1000). "Prepričan sem, da se bo v prihodnjih dneh in tednih to 'usedlo'. To je malce drugače kot tisoč tekem, ko se nekako gradi in se zgodi. Ta te kar nekako presune,"je dodal Kopitar. Gol Seana Walkerja s podajo Kopitarja za njegovo 1000. točko:

Hat-trick žalujočega Oshieja in cel kup pretepov v New Yorku

"Pretepaški" obračun so spremljali navijači v New Yorku, kjer je T. J. Oshie sredi žalovanja za umrlim očetom dosegel kar tri gole za Washington Capitalse proti New York Rangersom (4:2). Obračun so zaznamovali številni pretepi (šest samo v prvi tretjini) oziroma izključitve, to pa je bil četrti zaporedni poraz za Newyorčane, ki so na dan tekme šokirali z nenadno prekinitvijo sodelovanja s predsednikom Johnom Davidsonomin generalnim menedžerjem Jeffom Gortonom. Obe funkciji naj bi prevzel Chris Drury. Washington se je na vrhu skupine Vzhod izenačil s Pittsburgh Penguinsi. Vrhunci tekme New York Rangers ‒ Washington Capitals:

Vrhunci tekme St. Louis Blues ‒ Anaheim Ducks:

Vrhunci tekme Minnesota Wild ‒ Vegas Golden Knights:

Vrhunci tekme San Jose Sharks ‒ Colorado Avalanche:

Vrhunci tekme Calgary Flames ‒ Winnipeg Jets:

Izidi rednega dela sezone lige NHL: Arizona Coyotes ‒ Los Angeles Kings 2:4

(Anže Kopitar podaja v 21:20 za Los Angeles.) Columbus Blue Jackets ‒ Nashville Predators 4:2

New York Rangers ‒ Washington Capitals 2:4

Ottawa Senators ‒ Montreal Canadiens 5:1

Tampa Bay Lightning ‒ Dallas Stars 6:2

Minnesota Wild ‒ Vegas Golden Knights 2:3 (podaljšek)

St. Louis Blues ‒ Anaheim Ducks 2:3 (podaljšek)

Calgary Flames ‒ Winnipeg Jets 0:4

San Jose Sharks ‒ Colorado Avalanche 3:2